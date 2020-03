Eine preisliche Abwägung verbietet die Moral

Neulußheim.Horst Auer benötigt Ende November 2019 einen Rettungswagen (RTW), nicht für sich, sondern für ein Familienmitglied. Nach knapp 40 Minuten wäre laut Auer ein DRK-Team mit Fahrzeug bei ihm eingetroffen und hätte die Patientin als Notfall in das Diakonissenkrankenhaus nach Speyer gebracht.

Drei Monate später erhält er die Rechnung vom DRK-Kreisverband Mannheim für den Einsatz und ist über die Kosten von 928,37 Euro als Grundpauschale für den Rettungswagen sowie 47,54 Euro Leitstellengebühr so schockiert, dass er sich an unsere Zeitung wendet. Horst Auer und die Notfallpatientin sind beide pensionierte Landesbeamte. Das bedeutet, sie sind privat versichert und müssen für die Einsatzkosten in Vorkasse gehen und sie anschließend für die Rückerstattung bei ihrer Krankenkasse einreichen.

Er begibt sich auf Recherche und teilt in einem Leserbrief mit, dass die Beträge von der gleichen oder einer ähnlichen Organisationen deutschlandweit zwischen 400 und 600 Euro liegen würden. „Noch erträglich gegenüber den 928 Euro vom Roten Kreuz“, schreibt er. Er wendet sich an das DRK und fragt auch bei den Maltesern und Johannitern nach. „Bei einer Nachfrage gab es die Information, dass die Leitstelle eigentlich das nächste freie Fahrzeug schickt. In unserem Fall also vom DRK. Als Ausweichmöglichkeit wurde uns aber geraten, bei der Leitstelle zu verlangen, dass eben kein Fahrzeug vom DRK geschickt wird – wenn die Umstände das erlauben.“

Auskunft stößt auf Unverständnis

Eine Auskunft, die auf Nachfrage unserer Zeitung bei den zuständigen Ansprechpartnern der einzelnen Organisationen auf Unverständnis stößt. Sie beziehen sich auf Rettungsdienstgesetz (RDG) und auf den aktuellen Rettungsdienstplan Baden-Württemberg.

Andreas Schott, Leiter des DRK-Rettungsdienstes in Mannheim teilt hierzu schriftlich mit: „Bei der Absetzung eines Notrufes ist laut dem Rettungsdienstplan der Disponent auf der Leitstelle Rhein-Neckar dazu verpflichtet, das nächste geeignete freie Rettungsmittel zur Einsatzstelle zu entsenden (Kapitel V, Punkt 3.1.1 integrierte Leitstellen Unterpunkte 3.1.1.1)“, erklärt er. „Damit hier die bestmögliche Wahl getroffen wird, hat die integrierte Leitstelle Rhein-Neckar ein Flottenmanagementsystem in Betrieb, das über GPS die Position der verschiedenen Rettungsmittel und unter Berücksichtigung der aktuellen Verkehrslage dem Disponenten darstellt, welches Rettungsmittel den Notfallort am schnellsten erreichen kann. Alleiniges Ziel und Entscheidungsgrundlage ist es, dem Patienten schnellstmöglich Hilfe zukommen zu lassen. Hier noch eine preisliche Abwägung vornehmen zu müssen, wäre keinesfalls sachdienlich und verbiete sich schon aus ethischer und moralischer Betrachtung.“

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums sind die Kosten bei den Krankenkassen für Rettungsdienst-Einsätze in den vergangenen Jahren gestiegen, durchschnittlich wären es sieben Prozent im Jahr. Innerhalb von 15 Jahren (2002 bis 2017) hätten sich die Ausgaben für Rettungswagen von fast 800 Millionen Euro auf über 2,3 Milliarden Euro verdreifacht. Aktuellere Zahlen liegen allerdings nicht vor. „Die entstehenden Kosten für die Sicherstellung der notfallmedizinischen Versorgung werden in Baden-Württemberg jährlich von den Hilfsorganisationen mit den Krankenkassen verhandelt. Zum Ausgleich der verhandelten Kosten wird von den Krankenkassen ein Entgelt für den Rettungswageneinsatz festgelegt. Die Höhe des Entgelts ist abhängig von der Anzahl der Notfalleinsätze insgesamt im jeweiligen Rettungsdienstbereich“, erklärt Jana Stimmel, Referentin für Marketing und Kommunikation der Johanniter-Unfall-Hilfe des Regionalverbandes Baden. Demnach wären die Kosten der einzelnen Organisationen deutschlandweit nicht zu vergleichen.

Privat oder gesetzlich versichert

Der Versichertenstatus interessiere die Organisationen auch nicht, denn die Preise wären für alle gleich und im RDG mit dem jeweiligen Bundesland vereinbart. „Es gibt keine Preisunterschiede zwischen GKV- und Privatversicherten. Der Preis ist für den gesamten Rettungsdienstbereich Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis festgelegt (Bereichstarif) und gilt für alle im Rettungsdienstbereich tätigen Rettungsdienstorganisationen (Arbeiter Samariter Bund, DRK-Kreisverband Mannheim und Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis, der Johanniter-Unfall-Hilfe und der Malteser Hilfsdienst)“, erklärt Andreas Schott vom DRK. Wie dieser Bereichstarif entsteht erläutert der Rettungsdienstleiter wie folgt: „Die Budgets für die Notfallrettung werden zwischen Vertretern der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) und den Rettungsdienstorganisationen vereinbart und zu einem Gesamtbudget zusammengeführt, aus dem dann wiederum der Bereichstarif ermittelt wird.“ Bestätigt wird seine Aussage von Jana Stimmel, Johanniter-Unfall-Hilfe.

Horst Auer hat die Rechnung inzwischen bezahlt, bei seiner Krankenkasse eingereicht und wartet nun auf Rückerstattung. „Wollen wir hoffen, dass wir das Geld wieder bekommen“, teilt er telefonisch mit. Er und seine Frau sind beide Fördermitglieder beim Roten Kreuz und zahlen ihren Beitrag, ob mit oder ohne RTW-Rechnung. „Wir unterstützen auch weiterhin deren Arbeit und erachten sie auch für wichtig“, sagt Auer abschließend. sake

