Einigkeit sorgt für flotten Start in die Amtszeit

Neulußheim.Bürgermeister Gunther Hoffmann steht der Gemeinde seit nunmehr elf Jahren vor, doch seine Laufbahn in Neulußheim begann schon früher, 1986 mit einer Ausbildung in der Verwaltung. Seit dieser Zeit hat er jede Kommunalwahl in der Gemeinde verfolgt, doch es ist ihm nicht gegenwärtig, dass jemals die konstituierende Sitzung eines Gemeinderates, die Wahl der Bürgermeisterstellvertreter und die

...