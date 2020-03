Einkäufe erledigen und füreinander da sein

Neulußheim.„In der Zeit des Coronavirus sollten vor allem ältere Menschen über 65 Jahren zu Hause bleiben“, stellt die evangelische Kirchengemeinde in einer Pressemitteilung fest und bekundet, den Betroffenen unter die Arme greifen zu wollen. „Wir möchten Sie dabei unterstützen. Wir organisieren für die kommenden Wochen einen Einkaufsdienst. Mitglieder aus der Gemeinde haben sich bereiterklärt, Menschen zu helfen.“

Interessierte sollen sich im Pfarramt unter Telefon 06205/3 11 30 melden. Gemeindediakon Richter ruft zurück und bespricht einen Termin für den Einkauf. Wer an der Aktion teilnimmt, bereitet eine Einkaufsliste auf einem Zettel vor und legt diese, zusammen mit dem Geld, in einen Umschlag. Der Ehrenamtliche kommt zum vereinbarten Termin vorbei, holt den Umschlag ab und geht einkaufen. Ist der Einkauf erledigt, kommt die Person zurück, klingelt und stellt die Einkaufstüte mit dem Rückgeld auf die Türschwelle. So findet nur ein minimaler Kontakt statt und die benötigten Einkäufe kommen trotzdem an.

Gottesdienste fallen aus

„Wir als Kirchengemeinde möchten sicherstellen, dass alle Menschen in unserer Gemeinde versorgt sind und wir füreinander da sind in dieser ungewöhnlichen Zeit“, begründet Pfarrerin Katharina Garben die Notwendigkeit der Aktion. Das Dekanat hat gebeten, auf Gottesdienste zu verzichten. Das bedeutet: Außer Beerdigungen in der Friedhofshalle wird es derzeit keine Treffen im Gemeindehaus oder in der Kirche geben. Alle Gruppen und Kreise pausieren ebenso ab sofort. Trauungen und Taufen werden abgesagt. Alle Planungstreffen sind hiermit gecancelt.

Das Pfarramt bleibt geöffnet mit der Bitte, sich telefonisch anzumelden, wenn man in dringenden Fällen vorbeikommen möchte. Jascha Richter und Katharina Garben sind telefonisch, per Mail, per Chat, Facetime oder Video-Chat erreichbar für die Seelsorge und Gespräche. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 18.03.2020