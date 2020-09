Endlich: Mit dem Aufzug geht’s zum Gleis

Von Vanessa Schwierz

Neulußheim. Es war eine erfreuliche Nachricht – nicht nur für Bürgermeister Gunther Hoffmann, sondern auch für die Bürger, die den Bahnhof nutzen. Die Aufzüge sind am Wochenende in Betrieb gegangen. „Ich habe gute Nachrichten, die Aufzüge fahren“, sagte Hoffmann erfreut, als er dieser Redaktion am Montag die Information mitteilte.

Erfahren hat das

