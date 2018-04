Anzeige

„Stand-by an Schulen“ umfasst zwei Unterrichtseinheiten mit jeweils zwei Doppelstunden pro Klasse. In der ersten wird den Kindern näher gebracht, woher unser Strom kommt und wo die Vor- und Nachteile fossiler und erneuerbarer Energie liegen.

Die Schüler erfahren, was Klima und Klimawandel bedeuten und was dieser für Folgen nach sich ziehen kann. Anhand praktischer Messungen an elektronischen Geräten werden die Schüler mit Watt und Kilowatt vertraut gemacht und lernen, wann sie unnötig Strom verbrauchen.

Die Dritt- und Viertklässler haben eigene elektronische Geräte von zuhause mitgebracht, die sie selbst täglich nutzen. Sie können den Stromverbrauch anhand von Messgeräten ermitteln. Das Ziel dieser Stunde ist, den Kindern die Zusammenhänge von Energieverbrauch und klimatischen Auswirkungen zu veranschaulichen.

In der zweiten Unterrichtseinheit werden die Messungen ausgewertet, die die Schüler zuhause durchgeführt haben. Dazu füllt Boeke eine Tabelle an der Tafel zusammen mit den Schülern aus, um herauszufinden, welches Gerät am meisten Strom verbraucht. Der Toaster und der Trockner stellen sich als richtige Energiefresser heraus.

Fernbedienung als Stromfresser

Die Kinder arbeiten fleißig mit und bringen ihr eigenes Wissen in den Unterricht ein. Es stellt sich heraus, dass technische Geräte, die mit einer Fernbedienung benutzt werden, selbst dann sehr viel Strom verbrauchen, wenn sie in den Stand-by-Modus geschaltet sind. Mit weiteren Berechnungen und Vergleichen der Messungen soll das Ziel erreicht werden, dass die Kinder sich dem Umgang mit und den Auswirkungen von den Stand-by-Geräten bewusstwerden.

Gegen Ende der Stunde haben die Kinder bei einer Stationenarbeit die Gelegenheit, sich das Gelernte ins Gedächtnis zu rufen.

Am Ende der zweiten Unterrichtseinheit und zum Abschluss des Projektes für dieses Jahr erhält jeder einen „Ausweis zum Klimaschützer“, den die Dritt- und Viertklässler stolz entgegennehmen.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 19.04.2018