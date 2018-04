Englische Dicht- und Kochkunst vermählt

Sieht viele Bezüge Shakespeares zur Ge-genwart: Andreas Sturm. © Sturm

Neulußheim.Bislang kennen ihn die Neulußheimer als CDU-Gemeinderat und Ortsverbandsvorsitzenden. Nun schlägt Andreas Sturm eine neue Seite auf: Der 31-Jährige lädt zur Reihe „Dinner with Shakespeare“. Am heutigen Freitag eröffnet er sie mit der ausverkauften Premiere in Arnsberg, und am Montag, 23. April, stellt der Studienrat seinen Lieblingsdichter beim Dinner in seiner Heimatgemeinde vor. Im Interview

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.04.2018