Enten vor dem Start

Neulußheim.Die Jugendfeuerwehr feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen und wurde aus diesem Grund von der Sparkasse mit neuen Sweatshirts eingekleidet.

Wer die Feuerwehr Neulußheim und insbesondere die Jugendfeuerwehr Neulußheim ebenfalls unterstützen möchte, und das noch mit viel Spaß, kann gerne zum alljährlichen Entenrennen vorbei kommen.

Das Rennen findet am Sonntag, 26. Mai, an der Grillhütte statt. Die Enten starten um 14 Uhr am Kriegbach, der Startpunkt ist ab der Grillhütte ausgewiesen.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 23.05.2019