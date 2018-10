Entlein wird zum stolzen Schwan

Neulußheim.Die wichtigste Nachricht vorab: Dem Oktoberfest des Spielmannszuges, das am Samstag, 20. Oktober, in der Hardthalle über die Bühne geht, steht nichts mehr im Wege. Und dies im wahrsten Sinn des Wortes, denn bis zum Wochenende werden die Handwerker die Halle verlassen haben, zeigt sich die Feierstätte nach ihrer Renovierung in frischem Glanz.

Naja, stellt Bürgermeister Gunther Hoffmann beim Vor-Ort-Termin mit unserer Zeitung in der Halle fest, so ganz fertig sind die Bauarbeiten noch nicht, doch für das Oktoberfest werde der Teil des Foyers, der nicht benötigt wird, in dem noch Arbeiten anstehen, abgetrennt. Am besten mit der Garderobe, dann ist die optische Abgrenzung perfekt.

Fertig ist hingegen die Mehrzweckhalle samt Abgang und sind die neuen Toilettenanlagen, die auf der rechten Seite des Foyers, wenn man die Eingangstür im Rücken hat, angeordnet sind. Vorher waren sie auf der Stirnseite angeordnet, nun wurde dort Raum geschaffen für einen großzügigen Catering-Bereich, der schon im Vorgriff auf die neue Halle, die zwischen alter Halle und Schule angeordnet wird, dimensioniert ist.

Für den neuen Sanitärbereich hat dies den Vorteil, dass er über wesentlich mehr Fläche verfügt, die Anlagen für Männer und Frauen deutlich größer sind als bisher. Obendrein blieb noch Platz für ein Behinderten-WC sowie für einen Wickelraum, der allerdings noch ausgestattet werden muss. Überall dominiert weiße Farbe, die zusätzlich mit den Lichtquellen für ein helles, freundliches und großzügiges Ambiente sorgen.

Auch der Treppenabgang Richtung Mehrzweckhalle strahlt in frischem Weiß. Hinzu kommen die neuen Bodenkacheln, die im gesamten Foyer samt dem Abgang verlegt sind und die gleichfalls mit dazu beitragen den Eindruck von Helligkeit und Größe noch zu verstärken.

In der Mehrzweckhalle selbst sind die Holzwände und Sitzbänke der Tribüne frisch gestrichen und wirken mit ihrem hellen Anstrich gleichfalls freundlicher und weiter. Zwei neue Türen dienen zum einen dem Brandschutz, zum anderen der Logistik der Vereine. Denn der eine Zugang wurde von außen mit einer Rampe versehen, so dass sich schwere Gegenstände ankarren lassen.

Heller. lichter und freundlicher

Während sich die gesamte Halle über ihren neuen Anstrich freut, ist beim Boden alles beim Alten geblieben. Und das hat seinen Grund, wie Hoffmann betont. Noch dient der Raum als Mehrzweckhalle, erwartet er am Samstag den Ansturm von gut 800 Besuchern beim Oktoberfest des Spielmannzuges. Wenn die neue Halle an die Hardthalle angebaut, beziehungsweise angedockt ist, dann übernimmt diese den Part des Mehrzweckraums und wird die Hardthalle zur reinen Sporthalle. Und dann erhält sie auch einen neuen Boden. Was gleichfalls noch in der Halle fehlt ist der Trennvorhang, der jedoch in den nächsten Tagen installiert wird und mit dessen Hilfe sich die Halle in verschiedene Trainingsbereiche gliedern lässt.

Der geplante Neubau der Halle schlägt sich deutlich in den Sanierungsarbeiten im Bestand nieder: „Alle Vorkehrungen sind getroffen“, betont Hoffmann und hat dabei in erster Linie den neuen Küchentrakt im Sinn, der an der Stirnseite des Foyers seinen Platz haben wird. Dieser soll später einmal beiden Hallen samt dem Außenbereich, dessen Bewirtung gleichfalls möglich sei, zur Verfügung stehen. Links vom Foyer entstehen die Umkleidekabinen, die gleichfalls von beiden Hallen genutzt werden können und auch die Türen für den künftigen Verbindungsbau sind schon installiert. Und jede Umkleidekabine erhält ihre eigene Dusche, so dass im Bedarfsfall die Geschlechter einfach getrennt werden können.

Mit den neuen Umkleiden und den sanierten Kegelbahnen addieren sich die gesamten Kosten der Maßnahme auf rund zwei Millionen Euro, rechnet Hoffmann vor. Eine Investition, die sich gelohnt hat, verfügt die Gemeinde nun nicht nur über eine moderne Halle, sondern auch dank der frischen Farben und dem hellen, freundlichen Ambiente, über ein kleines Schmuckstück.

Und wie geht es weiter? Bis Ende des Jahres sollen die Sanierungsarbeiten in der Halle abgeschlossen sein, dann gilt es abzuwarten, ob es für den geplanten Neubau einen Zuschuss gibt und wenn ja, in welcher Höhe. Steht fest, mit welchen Mitteln die Gemeinde rechnen kann, dann wird über den Bau entschieden, so Hoffmann.

Steht die neue Halle, dann wird die Außenfassade der alten neu gestaltet und präsentiert sich anschließend der Komplex aus einem Guss. Doch bis dahin ist noch etwas Zeit, aktuell konzentrieren sich die Arbeiten auf den Samstag, wenn die Hardthalle erstmals wieder öffnen, sich die Fans am Oktoberfest des Spielmannszuges erfreuen dürfen. In diesem Zusammenhang spricht Hoffmann von einer Punktlandung – alles hat geklappt wie am Schnürchen, die größte Veranstaltung in der Halle kann wie geplant über die Bühne gehen.

