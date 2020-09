Enttäuschung – wenn Aufzüge nicht fahren

Neulußheim.Es war eine erfreuliche Nachricht, dass am Wochenende die Aufzüge am Bahnhof endlich in Betrieb gegangen sind. Schwere Koffer, Kinderwagen und Fahrräder können einfacher transportiert werden, Rollstuhlfahrer an diesem Bahnhof endlich aussteigen. Doch diese Freude hielt nicht lang an. Schon am Dienstagnachmittag passiert es: Beide Aufzüge sind nicht funktionsfähig. Ein Mann aus Altlußheim muss

...