Da erzählt der Mann, der von der „Süddeutschen“ zum „Kämpfer mit der Klampfe“ gekürt wurde, seine Bühnenerlebnisse der letzten 15 Jahre, schwenkt kurz zum unsäglichen „Minarett“-Zitat des Ex-Verkehrsministers Dobrindt, mit dem „der Weiherer“ in einem passionierten Hass verbunden ist, um gleich danach zu einem knallharten und doch irgendwie gut verdaulichen Rundumschlag gegen Moderne, Social-Network-Wahn, „Großkopferte“ und „Buckler“ auszuholen. Es ist schon so: „Der Weiherer“ lässt sich in keiner Kategorie verorten; bestimmt ist er Geistes-Poet, „ausgschamter“ Musik-Kabarettist, ein „Bayrischer Bob Dylan“ und eine „Helene Fischer des Kabarett“ – aber nichts davon ist er ganz und vor allem ist er auf keinen Fall damit abschließend beschrieben.

Wahrscheinlich, weil innerhalb der rund 1600 Konzerte, die „der Weiherer“ in den letzten 15 Jahren gegeben hat, aus dem Enddreißiger mit den rein mundartlichen Abenden, der sich bis auf einen kleinen Ausflug mit der eigens gegründeten Band „die Dobrindts“ immer nur selbst begleitet hat und dabei einen ebenso unkonventionell-natürlichen Gitarrenstil mitbringt, wie seinen schwatzhaften Programmstil, ein eigenes Markenzeichen geworden ist: Er ist viel mehr als alle sonstigen Kategorien ausdrücken könnten – „Der Weiherer“ eben. Der plant 16 Lieder im ersten Programmteil, und war dann doch nach fünfen schon an der Pause, die er dafür allerdings hinauszögern musste: „Entschuldigung, ich verplaudere mich“.

Er verplaudert sich

Tut er. Drei Stunden lang. Und wird genau dafür geliebt. Schon auch für seine Lieder, in denen seine Sprache bisweilen scharf wird, seine Aussagen auch einmal etwas derber, um zu treffen, wenn er „Des bissl Lebn“ besingt oder verwundert und durchaus aufrührerisch „Sagämol kimmt do no was?“ in den Raum hinaussingt und klar macht, dass er auf all das Gehabe des Establishments „scheißt“.

Aber „der Weiherer“ ist mehr als „Protestsongs“ – er ist ein Standup-Erzähler, ein Plauderkönig, ein Geschichten-Fesselungskünstler. Wenn er sich in seinen Storys verliert, wird er vom Publikum erst richtig entdeckt. 15 Minuten präsentiert er seine „Devotionalien“, erzählt dabei ein wenig, warum die „25541“, die Postleitzahl von Brunsbüttel, als sein persönlicher Kampf gegen die Datensammelwut zu verstehen ist und warum man sich gnadenlos anschließen muss: „Dann wird Brunsbüttl mit Werbung zuagschissn – und uns lossn’s in Ruh“. Erklärts wortreich zwischen „Bruns-Beutel“, „Bruns-Becher“ und „Bruns-Kachel“. „Der Weiherer“ ist fraglos ein Phänomen: eine Offenbarung und dabei so unterhaltsam und doch kritisch – ein Hans-Söllner auf Du und Du.

Und seine Fans danken es ihm: mit frenetischem Jubel, Lachsalven und ungebremster Begeisterung. „Ä bissl wie eine Sekte“. Eben. Und die Neulußheimer Loge freut sich schon heute darauf, wenn es wieder heißt: „Die Brunsbüttelianer tagen im Alten Bahnhof“.

