„Er war ein wichtiger Ratgeber für uns“

Neulußheim.Der langjährige Landesbischof der Evangelischen Kirche Badens, Ulrich Fischer (Bild), ist mit 71 Jahren gestorben. Seine Persönlichkeit prägte die evangelische Kirche über seine Amtszeit und weit über die Region hinaus. Wohlgefühlt hat Fischer sich in den vergangenen knapp zwei Jahrzehnten mit seiner Familie in Neulußheim.

Hierher kam der aus Lüneburg stammende Theologe im Jahre 2004, und er blieb mit Ehefrau Brigitte auch nach seiner Zeit als Landesbischof auf dem Pferdehof seiner Tochter. Auch das ländliche Leben machte dem Theologen viel Freude: Er machte sogar noch seinen Traktorführerschein.

In Göttingen und Heidelberg hatte Fischer Theologie studiert. Vikar und Pfarrer war er in Sandhausen und Heidelberg, später Landesjugendpfarrer und Dekan in Mannheim. 1998 wurde er zum Landesbischof gewählt.

Neulußheim war für Ulrich Fischer nicht nur Wohnort, sondern auch Wohlfühlort, hier fühlten er und seine aus Heidelberg stammende Ehefrau Brigitte sich zuhause. Nach seiner Pensionierung als Landesbischof blieb er vielfältig im kirchlichen Bereich aktiv, auch in Neulußheim.

Seine Predigten waren geschätzt

„Er war ein wichtiger Ratgeber und Mentor für uns, ich denke gerne an die gute, faire und herzliche Zusammenarbeit zurück“, fasst die Neulußheimer Pfarrerin Katharina Garben ihre vielen guten Erfahrungen zusammen. „Ich habe das Vertrauensverhältnis sehr geschätzt, Ulrich Fischer war ein offener Mensch, der begeistern konnte, stets offen und fair war, aber auch kritische Anmerkungen nicht scheute“, führt Pfarrerin Garben weiter aus.

Selbstverständlich sei es für ihn gewesen, Vertretungen zu übernehmen, seine Predigten waren geschätzt und er war zusammen mit seiner Frau Brigitte zu einem aktiven Bestandteil des Gemeindelebens geworden. Beide sangen aktiv im Kirchenchor mit und engagierten sich vielfach im kirchlichen Gesamtbereich, beispielsweise gründete Fischer die „Wanderfreizeit für Jungsenioren“.

„Ulrich Fischer hat nicht nur hier gewohnt, er hat hier gelebt, er fühlte sich hier wohl, er zeigte Interesse am Ort und am gesellschaftlichen Geschehen hier,“ erinnert sich auch Bürgermeister Gunther Hoffmann gerne. „Und er sprach nicht nur von Nachhaltigkeit, er lebte sie auch,“ ergänzt Hoffmann und weist darauf hin, dass dem ehemaligen Landesbischof der Weg von seiner Wohnung mit dem Rad zur Bahn nicht zu weit war, um dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln sein Ziel zu erreichen.

In den landesweiten Nachrufen aus kirchlichen und politischen Kreisen wird darauf hingewiesen, dass Ulrich Fischer ein „Mann der klaren Worte“ war, dabei stets fröhlich, liberal und zupackend. „Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung“ werden als seine Lebensthemen bezeichnet. Seine Aufgaben als Landesbischof sah er nicht darin, „Machtworte“ zu sprechen, sondern darin, zu beraten, zu vermitteln und mit Worten zu überzeugen. Sein Wort hatte in verschiedenen landes- und bundesweiten Gremien und Kommissionen Gewicht, mit Herzblut setzte er sich für die Ökumene ein, die in Baden beispielgebend geworden ist.

Mit Kompetenz und Witz

Mit seiner sachlichen Kompetenz, mit großer Glaubensfreude und strategischem Geschick sowie Herzlichkeit und Freundlichkeit konnte er viele Ideen umsetzen. Ulrich Fischer war offen und natürlich, er war ernst und heiter, er verstand es auch, klare deutliche Aussagen mit Hilfe der Ironie etwas zu relativieren. Auf die Frage, wann es zu einer Vereinigung zwischen der badischen und der württembergischen Landeskirche kommen könnte, meinte er einmal augenzwinkernd: „Na ja, vielleicht am „jüngsten Tag“, aber bestimmt dann auch erst am späten Nachmittag.“ ArchivBild: Staatsministerium BW

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 24.10.2020