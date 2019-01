Es gibt noch immer genug zu erkämpfen

Neulußheim.Viele Neulußheimer erinnern sich noch gut an das Kino in der St. Leoner Straße, das heute nur noch Geschichte ist und an dessen ehemaligem Standort derzeit ein moderner Neubau entsteht. Umso schöner war es, dass die Sozialdemokraten im Haus der Feuerwehr die dortige Leinwand nutzten, um einen preisgekrönten Film zur Einführung des Frauenwahlrechts in der Schweiz zu präsentieren. Die Schweiz an sich ist zwar ein Musterland, die Einführung des Frauenwahlrechts kam aber erst 1971.

Vor rund 100 Jahren wurde in Deutschland die entscheidende Voraussetzung geschaffen, mit der die Gleichberechtigung erst denkbar wurde, erklärte SPD-Vorsitzende Miriam Walkowiak in ihrer kurzen Begrüßung. In einer Feierstunde des Bundestags war tags zuvor daran erinnert worden.

Nach langem und hartem Kampf engagierter Frauen aus allen Teilen der Bevölkerung, getragen von einer Frauenbewegung aus evangelischen, katholischen, jüdischen und sozialdemokratischen Frauenvereinen, die sich für Gleichberechtigung, Bildungschancen und das politische Wahlrecht einsetzten, wurde vor 100 Jahren das Frauenwahlrecht in Deutschland eingeführt.

Starke Frauen, starke Stimmen

Und was passte als I-Tüpfelchen zu so einem Thema der Frauenbewegung? Starke Frauenstimmen: Mit dem Power-Frauenchor Women’s Voice unter der Leitung seines Dirigenten Bernd Schmitteckert kamen Lieder wie „Proud Mary“, einer Frau, die alleine ihren Weg ging und das Lied um einen Widerling, Creep, zum Vortrag. Einen augenzwinkernden Bezug zum Thema nahm der Chor auch mit seiner Version von Nenas „Wunder gescheh’n, ich hab’s geseh’n“.

Der Spielfilm „Die Göttliche Ordnung“ thematisierte mit ironischen und humorvollen Zwischentönen die späte Einführung des Frauenwahlrechts in der Schweiz am 7. Februar 1971, eine berührende und witzige Hommage an die Gleichberechtigung.

Die jüngeren Zuschauer konnten sich kaum vorstellen, wie sich das Leben früher in den Familien abspielte. Bei den älteren Zuschauern sah man des Öfteren ein Nicken: „Ja, so war das, der Vater war der Versorger und hatte auch das Sagen.“

Vor 100 Jahren haben Frauen das Wahlrecht in Deutschland erkämpft, wofür müssen Frauen heute noch kämpfen? Viel wurde in den 100 Jahren erreicht, sagte Miriam Walkowiak, doch nach wie vor fehle in Politik und Wirtschaft ein höherer Frauenanteil. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit sei trotz Gesetzes noch nicht überall angekommen. Rechtspopulisten strebten mit den „drei K“ (Kinder, Kirche, Küche) eine Rolle rückwärts an.

Angeregte Gespräche in geselliger Runde bei Popcorn und erfrischenden Getränken, wie es sich für einen Kinobesuch gehört rundeten den SPD-Filmabend ab. rhw

