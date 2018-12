„Es ging uns noch nie so gut“

Neulußheim.Für freudige Gesichter am Ratstisch sorgte die Einbringung des Haushaltsplans für das kommende Jahr durch Bürgermeister Gunther Hoffmann. Nicht weil die Gemeinderäte diesen nun über die Weihnachtzeit beraten müssen, „ein schönes Arbeitsprogramm“, scherzte Hoffmann, sondern wegen der schwarzen Zahlen, mit denen der Plan geschrieben wurde.

Noch nie, so Hoffmann, seien die Steuereinnahmen in Deutschland so hoch gewesen, „uns ging es finanziell noch nie so gut“, und davon profitiere auch die Gemeinde. Allein bei den Schlüsselzuweisungen rechne die Gemeinde im kommenden Jahr mit 3,6 Millionen Euro, bei ihrem Anteil an der Einkommenssteuer werden gar 4,5 Millionen Euro erwartet.

Was unter dem Strich dazu führe, dass der Verwaltungshaushalt einen Überschuss von rund 740 000 Euro erwirtschafte, wobei die Abschreibungen in Höhe von fast einer Million Euro schon berücksichtigt seien. Mit anderen Worten, so der Bürgermeister, Steuer- oder Gebührenerhöhungen stehen nicht zur Debatte.

Abhängig vom Finanzausgleich

Der Haushalt zeige aber auch, wie stark die Gemeinde vom Finanzausgleich abhängig ist. Auch, wenn es gelungen sei, die Kosten zu senken und die Ergebnisse zu verbessern. Sollten im Bund weitere Überlegungen über eine Streichung der Kindergartenbeiträge angestellt werden oder kommt es zu Umstellung im Zusammenhang mit der Grundsteuer, schwant Hoffmann wenig Gutes, „dies trifft die Kommunen direkt“, warnte er vor einem Rückgang der Einnahmen. Größter Ausgabenposten im kommenden Jahr sind erneut die Kosten der Kinderbetreuung mit rund 4,3 Millionen Euro.

Neue Schulden geplant

Bei den Investitionen rechnet Hoffmann mit einem Aufwand von gut 3,6 Millionen Euro. Angegangen werden sollen die Sanierung der WC-Anlage in und der Wetterschutz an der Lußhardt-Schule, der Anbau für die Kinderbetreuung, die Sanierung der Hardthalle, Planung und Bau der Kulturhalle und der Umbau der Bushaltestellen.

Großzügig rechnet Hoffmann hierbei mit Zuschüssen in Höhe von 1,1 Millionen Euro, dennoch werde die Gemeinde um eine Kreditaufnahme in Höhe von einer Million Euro nicht umhinkommen. Immerhin 1,4 Millionen Euro an Investitionen kann die Gemeinde selbst erwirtschaften – „ein ordentlicher Betrag für eine Gemeinde unserer Größe“. Ist die Kulturhalle gebaut, sieht Hoffmann keinen weiteren Bedarf an Investitionen, „künftig geht es nur noch um den Unterhalt“. Es war dies, so Hoffmann abschließend, Kämmerer Andreas Emmerich für die Arbeit dankend, der letzte gedruckte Haushaltsplan: Mit dem neuen Gemeinderat beginnt in der Gemeinde das digitale Zeitalter. aw

