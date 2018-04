Anzeige

Neulussheim.Die Hauptversammlung mit Frühlingsfeier des Vereins der Landfrauen fand im Haus der Feuerwehr statt. Vorsitzende Ingrid Esslinger begrüßte die Gäste und blickt auf das vergangene Vereinsjahr zurück, in dem etliche Veranstaltungen geboten wurden.

Neben den alljährlichen Festen und Ausstellungen gab es weitere Freizeitangebote. So hatten sich die Landfrauen an dem Projekt „Gemeinsam statt einsam“ der evangelischen Kirchengemeinde mit Hackbraten und Kartoffelsalat beteiligt, was bei den Neulußheimern sehr gut angekommen war. Als besonderes Highlight des vergangenen Jahres zeigte sich die Urlaubsfahrt in den hohen Norden, die allseits lobend erwähnt wurde.

Nun konnten zwei außergewöhnliche Ehrungen und Verabschiedungen aus dem Vorstand vorgenommen werden: Traudel Adolf wurde für ihre 30-jährige Tätigkeit im Vorstand geehrt. Ebenfalls auf viele Jahre im Vorstand kann Maria Frey zurückblicken.