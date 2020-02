Experte spricht über Klimapolitik

Neulußheim.Die Debatte um die Klima- und Energiepolitik wird seit Monaten überwiegend polarisierend und mit verhärteten Fronten geführt. Der CDU-Ortsverband lädt mit Professor Löschel (Bild) einen der profiliertesten Wissenschaftler zum Vortrag mit Diskussion am Donnerstag, 20. Februar, 19 Uhr, in den Alten Bahnhof ein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Ökonom Professor Andreas Löschel (Uni Münster) ist Experte für Energie-und Ressourcenökonomie und neben der Bundesregierung berät er die Deutsche Katholische Bischofskonferenz. Glühbirnenverbot, Elektroautos, erneuerbare Energien – Professor Löschel äußert sich zur Wirksamkeit der Klimaschutzmaßnahmen der letzten Jahre und gibt einen Ausblick auf künftige Vorhaben. Andreas Sturm, Vorsitzender des CDU-Ortsverbands, führt in die Thematik ein. zg/Bild: Löschel

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 06.02.2020