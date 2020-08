Fantasie kennt keine Grenzen

Neulußheim.In dieser Woche ging es am Dienstag und Donnerstag im Kinder- und Jugendtreff Point mal wieder kreativ zu. Dienstags trafen sich zwölf Teilnehmer mit Jugendtreffleiterin Yvonne Diehm am Point, um mit den Rädern an den Altrhein zu fahren und Steine zu sammeln, damit sie Material für einen Fotohalter hatten, der am übernächsten Tag gebastelt wurde. Opa Herbert von Anna-Lina und Klara ging spontan mit, weil ein Helfer kurzfristig erkrankte.

Am Rhein sammelten die kleinen und großen Künstler für ihre Zwecke geeignete Steine und schauten den Schiffen beim Vorbeifahren zu. Spontan entstand die Idee, ein Weitwerfen zu veranstalten und wer schaffte es, mit dem Fuß einen Stein in den Rhein zu kicken? Nachdem alle ihre Steine gesammelt hatten, stärkten sich die Kids auf den Steinen am Rhein bei einem Picknick mit ihrem mitgebrachtem Vesper.

Mit Glitzersteinen verziert

Am zweiten Tag der Veranstaltung wurde eifrig gebastelt. Die Steine wurden gereinigt, damit die bunte Acrylfarbe gut haften bleibt. Damit die Steine schneller trocken wurden, föhnten manche Kinder ihre Steine. Danach wurden sie mit Glitzersteinen verziert. Als nächster Bastelschritt erklärte Diehm die Technik, wie der Draht gebogen wird, damit auch eine Karte darin haften bleibt und nicht das Gleichgewicht verliert.

Voller Eifer wurden bunte Drähte gebogen und mit Perlen verziert. Als Abschlussschritt galt es, den Draht fest genug, um den Stein zu wickeln, damit dieser nicht ins Wackeln kommt. Da die Teilnehmer sehr kreativ waren, entstanden spontan schöne Steinfiguren, die als Briefbeschwerer dienlich sein können.

Da zum Abschluss noch etwas Zeit blieb, durften die Teilnehmer verschiedene Spiele ihrer Wahl ausprobieren, was Lust auf mehr erweckte. Wer in den Sommerferien Langeweile hat, kann zum Spielen im Point vorbeikommen. zg

Info: Programm und die Öffnungszeiten unter www.jugendtreff-point-neulussheim.de

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 29.08.2020