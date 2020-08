Fantasie und Lust am Werkeln

Neulußheim.13 Ferienkinder waren im Kinder- und Jugendtreff zu Gast, um gemeinsam mit Leiterin Yvonne Diehm und deren Praktikantin Tabea Scheck sommerliche Windlichter zu basteln. Das Team des Point hatte die Veranstaltung mit jeder Menge bunter Farben, Glitzersteinen, Muschel, Federn und Perlen vorbereitet, so dass die Kinder gleich mit dem Werkeln beginnen konten.

Zuerst malten die kreativen Köpfe in bunter Acrylfarbe ihre Einmachgläser an. Manche Teilnehmer klebten die Gläser mit ausgeschnittenen Sternen oder Herzen ab, so dass nach dem Anmalen ein entsprechendes Muster entstand, da an dieser Stell der Farbauftrag fehlte. Eine Teilnehmerin ist Hundeliebhaberin und hatte die Idee, eine Pfote abzukleben. Unter den Fußballfans gab es auch Windlichter in den Farben des jeweiligen Lieblingsvereins zu bestaunen.

Jede Menge Talent

Nachdem die Windlichter bunt angemalt waren, durften die Glitzersteine nicht fehlen. Zum krönenden Abschluss wurde das Windlicht noch mit einer Kordel verziert, in die man beispielsweise Perlen, Federn oder Muscheln einfädeln konnte. Auch ein Windlicht in antiker Optik entstand, es wurde mit Silber- und Kupferfarben in Form der Schwammtechnik bearbeitet und zum Abschluss mit Sand bestreut. Nachdem jeder sein Windlicht (oder auch ein zweites) gestaltet hatte, spielten Yvonne Diehm und Tabea Scheck mit den kleinen und großen Künstlern zum Abschluss ihre Lieblingsspiele. Hoch im Kurs ist zur Zeit das Rollenspiel „Die Werwölfe von Düsterwald“, das bei kleinen und großen Spielefans auf große Begeisterung stößt.

Wer übrigens Langeweile in den Ferien hat, kann gerne im Kinder- und Jugendtreff Point zum Spielen oder Basteln vorbeikommen. Geöffnet ist dienstags bis freitags von 15 bis 20 Uhr, mittwochs ist der Ausflugstag. yd

Info: Das aktuelle Programm findet sich unter www.jugendtreff-point-neulussheim.de

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.08.2020