Anzeige

Neulußheim.Anmut und Grazie, eingefangen mit spitzer Nadel und langem Faden, gebannt in den feinsten Stoffen der Welt, zum immer neuen Schauen und Begeistertsein festgehalten zwischen Chiffon, Swarovski-Funkeln und Federn – eine ungewöhnliche Lebensleidenschaft und gleichzeitig eine der beeindruckendsten Werkschauen überhaupt in der langen Geschichte der Vier-Sterne-Ausstellungen hat im Alten Bahnhof Vernissage gefeiert: „Karin Horn – Venezianische Kostüme“.

Wer die schwere Türe des früheren Bahnhofsgebäudes öffnete, war hoffnungslos verloren in einer Welt der Träume, der Fantasie, der Schönheit und des Glanzes auf einem Rundgang durch 35 Kostüme, mit denen die Heidelberger Stoff-Künstlerin Karin Horn ihre ganz eigene „Silberhochzeit mit Venedig“ feierte.

Als die vor Begeisterung sprühende Schneiderin aus Heidelberg, die lange eine Modeboutique in der Schillerstraße der Weststadt führte, 1993 erstmals nach Venedig reiste, brannte sie sofort für den „Carnevale di Venezia“ und machte sich, kaum gelandet, an ihr erstes eigenes Kostüm. Seither investiert die sonst so bodenständige Frau, der die Leidenschaft für die Arbeit an der Schönheit bei jedem Wort aus den Augen blitzt, ein Jahr Arbeit und hohe Summen für die edlen Werkstoffe, aus denen sie für jede Saison ein neues Kostüm entwirft und selbst näht. Damit erlebt sie das rege Treiben in der Lagunenstadt nicht nur mit, sondern gestaltetet es auch – meist zusammen mit Freundin Friederike.