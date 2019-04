Feier der Auferstehung Jesu

Neulußheim.Die Feier der Osternacht der evangelischen Kirchengemeinde findet am Ostersonntag, 21. April, 6 Uhr, statt. Die Konfirmanden bereiten die Osternacht vor. Es werden ein Kind und ein Jugendlicher getauft und das Abendmahl gefeiert.

Damit trotz der Dunkelheit gesungen werden kann, werden Sänger gesucht, die Lust haben, die Gesänge, meist aus Taizé, vorher zu üben und sich einzuprägen, damit sich die Gottesdienstbesucher beim Singen an ihnen orientieren können. Charlotte Johansen wird die Lieder mit allen einstudieren.

Die Proben für das gemeinsame Singen finden am heutigen Montag, 19.30 Uhr, im Anschluss an die Passionsandacht und am Mittwoch, 17. April, 18.30 Uhr, statt. zg

