Feier der Jubelkonfirmanden

Neulußheim.Die evangelische Kirche in Neulußheim feiert am Sonntag, 29. März, mit den Konfirmanden aus der Gemeinde Jubelkonfirmation. Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr. Die Jubilare treffen sich um 9 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. Der Gottesdienst wird vom evangelischen Kirchenchor mitgestaltet. In dieser Feier wird Gott um seinen Segen für die Jubelkonfirmanden gebeten. An diesem Tag soll es auch Gelegenheit geben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Dazu findet nachmittags ab 15 Uhr ein gemeinsames Kaffeetrinken im Gemeindehaus statt.

Alle Jubelkonfirmanden sind mit ihren Partnern eingeladen mitzufeiern. Eingeladen sind ebenfalls alle, die in einem anderen Ort konfirmiert wurden, aber gerne in Neulußheim ihr Jubiläum feiern möchten. Es wird um eine Anmeldung im Pfarrheim gebeten. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 13.02.2020