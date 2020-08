Ferienspaß für Mädchen findet statt

Neulußheim.Das Sommerfest der SPD in der Grillhütte fiel ebenso wie der Dämmerschoppen am Alten Bahnhof aus, wie die SPD mitteilt. Auch die Veranstaltung zum Thema Feuerwehr mit dem Landtagsabgeordneten Daniel Born und Innenminister a.D. Reinhold Gall zur Ehrung der Rettungsberufe konnte nicht stattfinden. Sie wird 2021 nachgeholt.

Beim Ferienprogramm ist die SPD dabei. Die Veranstaltung für Mädchen am Freitag, 4. September, wird in abgewandelter Form durchgeführt. Doch die Lagerfeuerstimmung beim „Grillen mit Vätern und Kindern“ kann wegen der Hygienevoraussetzungen so nicht stattfinden, wie die SPD schreibt. Dafür hat sich Gemeinderat und Biologe Hanspeter Rausch ein anderes Programm ausgedacht. zg

