Ferienzeit für andere geopfert

Seelsorgeeinheit Hockenheim.Rund um den Jahreswechsel sind Sternsinger in ganz Deutschland unterwegs. „Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!“ heißt das Leitwort der 61. Aktion Dreikönigssingen. Auch in Neulußheim sind Kinder und Jugendliche mit ihren Begleitern früh auf den Beinen gewesen. „Chefin“ Diana Staiger hatte frühzeitig mit den Vorbereitungen begonnen.

Tatkräftig wird sie von Mitgliedern des Kirchenchors unterstützt. So hat Erwin Lang wieder sorgfältig die Adresslisten für die Gruppen erstellt, Renate Klemp und Friedel Rupp waren wieder mit von der Partie. Vor drei Jahren haben sie die Sternsinger in der Gemeinde zusammen mit Kaplan Tobias Streit wieder neu ins Leben gerufen.

Gut mit Mittagessen gestärkt

„Es ist schön, dass nun das dritte Jahr wieder viele Menschen Zeit und Arbeit in die Sternsingeraktion investieren“, sagt Kaplan Streit. Er hatte die große Ehre, die kleinen Könige zu segnen und auszusenden.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Die Kinder sind sehr dankbar, dass die Familien Schirmer und Caravotta für ein gutes Mittagessen sorgen. „In unserer Seelsorgeeinheit sind so viele fleißige Kinder und Jugendlichen bereit, die kostbare Ferienzeit zu opfern, damit der Segen Gottes an die Haustüren verteilt werden. Das ist einfach wunderbar“, sagte Kaplan Streit strahlend.

In Hockenheim, Reilingen und Altlußheim finden am morgigen Sonntag um 10 Uhr Gottesdienste mit den Sternsinger statt. In Altlußheim gibt es die Besonderheit, dass beim Projekt „Gemeinsam statt einsam“ alle Menschen die einsam, obdachlos oder arm sind, zu einem guten Mittagessen eingeladen sind um 12 Uhr im Altlußheimer Pfarrsaal.

Zudem sind alle Sternsinger aus dem Dekanat Wiesloch zu einem besonderem Event eingeladen. Am Freitag, 11. Januar, ab 17.30 Uhr findet in Wiesloch ein „Moviegottesdienst“ statt. zg

