Fitness zu spanischen Rhythmen steigern

Neulußheim.Kein Wunder, dass das Tanzen mit Lisa Lembo so gut klappte und dazu auch noch viel Spaß machte. Die sieben jungen Mädchen hatten die nötige Power und einfach den speziellen Rhythmus im Blut, um die Bewegungen und den Tanz umzusetzen.

Seit einigen Jahren steht im Ferienprogramm der Gemeinde das beliebte Zumba für Mädchen und ihre Mütter. Wegen der Corona-Pandemie ist diesmal alles anders und der SPD-Ortsverein musste umplanen. Lisa Lembo aus Neulußheim und dazu Lehrerin an der Gesamtschule St. Leon Rot erklärte sich bereit, mit den Mädchen etwas für die Fitness zu tun und so traf sich die Gruppe unter der Leitung von Dagmar Engelhardt.

Nach einer kleinen Aufwärmphase wurden die Teilnehmerinnen Ann-Sophie, Marie, Sophie, Franziska, Hannah, Noemi und Luna gefordert. Zu Klängen von Hip-Hop-Musik, Songs aus den aktuellen Charts und spanischen Rhythmen folgten die kleinen Tänzerinnen den Bewegungen und Schritten von Lisa – „Toll, wie sie das alle machten“.

Zum Ausklang gab es noch eine kleine sprachliche Lerneinheit und die Mädchen lernten so spielerisch noch Englisch. Zu up (hoch), down (runter) und slide (Schritt auf die Seite) machten die Bewegungen doppelt Spaß. Nach so viel Power musste zu Ed Sheerans ruhiger Musik noch ein wenig Stretching sein, bevor Dagmar Engelhardt aus der Kühltasche zum Ende der Tanzstunde für alle ein Eis zauberte und sich bei Lisa Lembo mit Blumen bedankte.

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 09.09.2020