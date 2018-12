Flohmarkt im Gemeindehaus

Neulußheim.Der Elternbeirat des evangelischen Kindergartens im Podey-Haus veranstaltet seinen traditionellen „Flohmarkt – Rund ums Kind“. Am Samstag, 26. Januar, öffnen sich um 14 Uhr die Türen des evangelischen Gemeindehauses für Eltern, Großeltern und Kinder.

Die Auswahl an Kinderkleidern, Ausstattung und Spielsachen ist riesig. In allen Räumen des Gemeindehauses sind die Stände aufgebaut. Der Elternbeirat bietet Brezeln, Getränke sowie Kaffee und Kuchen zur Stärkung an und richtet Kuchenpakete zum Mitnehmen.

Flohmarktverkäufer können sich per E-Mail unter der Mailadresse Flohmarkt-KigaNlh@web.de anmelden. Tische (1,60 Meter) werden gestellt. Die Standgebühr beträgt 7 Euro und einen selbst gebackenen Kuchen oder 12 Euro ohne Kuchen. Mitgebrachte Kleiderständer sind an manchen Ständen für 3 Euro möglich.

Mit dem Erlös, der zu 100 Prozent dem Kindergarten zugute kommt, werden besondere Projekte gefördert. So konnte im letzten Jahr eine Kletterwand für den Turnraum im Podey-Haus ermöglicht werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.12.2018