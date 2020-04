Fluch und Segen

Zugegeben, in der jetzigen Zeit der verordneten Entschleunigung durch die Bundesregierung ist man größtenteils ans Haus gebunden, sucht sich Beschäftigung. Wann hatte man mal so viel Zeit, um seine nicht digitalen Urlaubsfotos zu sichten, Schubladen aufzuräumen oder mal in Ruhe ein gutes Buch zu lesen?

Und dank unserer Medien wie Zeitung, Radio, Fernsehen ist man gut informiert, wird mit Nachrichten, Musik und Interviews versorgt. Das ist gut so, auch wenn die Nachrichten oft beunruhigen. Dennoch hat man das Gefühl, dass alles getan wird, um dieser Krise Herr zu werden. Wir alle zusammen haben es ja in der Hand.

WhatsApp Gruppen wie Freundschaftsgruppen, Vereine, politische Gruppierungen und viele mehr haben schon vor der Corona-Pandemie schnelle, wertvolle Dienste geleistet. Das wissen wir alle zu schätzen. Wo wären wir heute, wenn wir diese Medien nicht hätten? Das gibt ein gutes Zusammengehörigkeitsgefühl. Soziale Kontakte auf dieser Ebene werden uns deshalb auch durch diese Zeit bringen.

Gerade jetzt zeigt sich auch in den Gruppen, wie groß das Zusammengehörigkeitsgefühl ist und wie schnelle Hilfe, auch mit aufmunternden Worten, geleistet werden kann. Echt gut!

Was mir und einigen Freunden so langsam „auf den Zeiger“ geht und die Geduld strapaziert, sind die Schwarzmaler. Sie verstopfen das Mailfach schon frühmorgens bis spät abends mit Quengeleien, immer neuen Horrorgedanken, wollen Aufmerksamkeit und nerven die ganze Gruppe mit immer und immer wieder neuen negativen Bildern. Die ganze Gruppe erträgt das meist geduldig.

Aber mal ehrlich: Sorgen annehmen und Hilfe leisten, ein Ohr zur Verfügung stellen, das geht auch vielleicht viel persönlicher per Telefon oder mal mit mehreren Metern Abstand über den Gartenzaun. Soziale Kontakte geben Halt und Zuversicht.

Und wenn möglich, schreibt doch mal was Aufmunterndes! Und für Schwarzmalerei, da gibt es ungelesen die Löschtaste.

Bleibt weiterhin gut vernetzt!

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 02.04.2020