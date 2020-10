Frauengottesdienst zum Thema Licht

Neulußheim.Die evangelische Kirchengemeinde lädt zum Frauengottesdienst 2020 ein, der am Sonntag, 11. Oktober, 10 Uhr, in der evangelischen Kirche gefeiert wird. Anmeldungen hierzu werden unter Telefon 06205/3 11 30 entgegengenommen. Es geht um das Licht in all seinen Facetten. Die Frauen aus der Gemeinde haben hierzu biblische Texte studiert und aufbereitet, der Kirchenchor hat Lieder zum Thema Licht eingeübt. In dem Gottesdienst wird auch Hyunju Kwon als Chorleiterin verabschiedet und die neue Chorleiterin Lena Haug-Habicht für ihren Dienst gesegnet.

Am Sonntagabend, 19 Uhr, wird nach dem Läuten vor dem Rathaus gesungen. Dieses Mal aus dem evangelischen Gesangbuch die Lieder 321 „Nun danket alle Gott“ und EG 181,6 „Laudate omnes gentes“ zusammen mit dem Glockenspiel des Turmuhrenmuseums. kg

