Neulußheim.Die bunten Hände, die sich einander reichen und die Kinder in ihrer Mitte beschützen, erhielten viele Aufkleber. Die Gäste beim Tag der offenen Tür im „Haus Kunterbunt“ schienen Gefallen an einem fröhlichen Logo zu finden, denn sie votierten von Anfang an für eines der vielen Bilder, die von Kinderhand gezeichnet worden waren. Ein Logo soll schließlich entstehen, welches für die Einrichtung der Kinderbetreuung angemessen ist.

„Es wächst und jetzt ist Leben drin“, freute sich Bürgermeister Gunther Hoffmann, der die Gäste in der Aula der Lußhardtschule begrüßte. In der Bildungsstätte waren nach dem Umzug der fünften bis siebten Klassen nach Reilingen viele Räume leer geworden, die nun für eine Kinderkrippe, Hort- und Kernzeitbetreuung sowie Hausaufgaben- und Ferienbegleitung genutzt werden.

Seit 2017 können damit Kinder im Alter von null bis zehn Jahren untergebracht werden. „Damit ist das ,Haus Kunterbunt‘ die drittgrößte Einrichtung in Neulußheim“, verkündet Hoffmann, „und wir wachsen weiter, stehen schon jetzt vor den Plänen für weitere Angebote in unserer Gemeinde.“ Er dankte daher dem Gemeinderat für die Mittelbereitstellung und den Mitarbeitern der Verwaltung für die Koordination des Baus.