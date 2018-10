Fröhliches Treiben genossen

Neulußheim.Gestern herrschte nochmals Betrieb auf dem Messplatz, die Fahrgeschäfte hatten zum Familientag geöffnet. Schon am Montag war die Kerweschlumpel verbrannt worden. Weshalb man der diesjährigen Kerwe durchaus eine Punktlandung bescheinigen kann. Quasi mit den letzten warmen Sonnenstrahlen ging die Kerwe zu Ende, nachdem sie zuvor ein fantastisches, spätsommerliches Wochenende erwischt hatte.

Dementsprechend war bei der Kerwe einiges geboten. Am verkaufsoffenen Sonntag bummelten die Menschen zuhauf durch den Ort, schauten bei den teilnehmenden Geschäften vorbei und erfreuten sich an den Kerweangeboten. Und auch beim Heimatverein herrschte reges Treiben an den beiden Kerwetagen Samstag und Sonntag.

Am Sonntag fanden die vom Heimatverein angebotenen „Kerwebörga“ reißenden Absatz und konkurrierten mit der „Wildbrodworscht“ um die Gunst der Besucher. Bei den Sportlern des SC Olympia, die am Montag zu Besuch waren, ging dieses Duell unentschieden aus. Etwas ruhiger ging es beim Besuch der Bewohner des Hauses Edelberg zu, die von einer Schar Ehrenamtlicher begleitet wurden, die auch eifrig die Rollstühle der Senioren schoben. Wie seit Jahren Brauch, wurden die Gäste vom Heimatverein mit Kaffee und Kuchen bewirtet. Anschließend waren sie zu einem Bummel über den Kerweplatz eingeladen und wurden von einer Schaustellerin mit Süßigkeiten bedacht – mit Schaumküssen, wie es auf Neudeutsch heißt.

Für Unterhaltung bei dem geselligen Treiben sorgte ein Drehorgelmann, der mit seinem Gerät lustige Weisen erklingen ließ. Und als er mal ein Tänzchen wagte, wurde er von den Sportlern abgelöst, die auch beim Aufräumen mithalfen.

Und so kam abends alles zum guten Ende, bis auf die Schlumpel, die von Pfarrerin Garben mit launigen Worten auf ihre anschließende Verbrennung vorbereitet wurde, untermalt vom Musikverein. sz

