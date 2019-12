Für Bürger in großer Not

Birgit und Uwe Schuppel (r.) übergeben Werner Krauß das Geld. © Theaterlöwen

Neulußheim.Seit vielen Jahren kooperiert das Theaterensemble „Die Theaterlöwen“ mit der Bürgerhilfe. In der Vergangenheit wurden jeweils die Einnahmen aus dem Kartenverkauf für das Theaterdinner gespendet. Da das Dinner aus dem Repertoire der „Löwen“ gestrichen wurde, entschloss sich die Schauspielgruppe, von jeder verkauften Eintrittskarte einen Euro zu spenden.

Für soziale Zwecke genutzt

So kam beim Theaterwochenende eine stattliche Summe zusammen, die aus dem Topf der Löwenkasse auf 650 Euro aufgerundet wurde.

Birgit und Uwe Schuppel durften diese Summe Werner Krauß, dem Vorsitzenden der Bürgerhilfe Neulußheim, übergeben. Sichtlich erfreut nahm Krauß die Spende entgegen. Bereits mehr als 80 000 Euro wurden in den vergangen zehn Jahren für soziale Zwecke verwendet. Auch die Spende der Theaterlöwen wird in Not geratene Bürger der Gemeinde unterstützen. us

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 02.12.2019