Für einen sicheren Besuch am Blausee

Neulußheim.Der Verein Bürgerhilfe und Kulturförderung hat nicht nur ein Herz für unverschuldet in Not geratene Neulußheimer Bürger. Er unterstützt auch die Bildung junger Menschen durch Finanzierung einer Lehrkraft für die unentgeltliche Hausaufgabenbetreuung an der Lußhardt-Schule. „Zur Bildung gehört aber mehr als reines Schulwissen,“ ist Vorsitzender Werner Krauß überzeugt. „Wir wollen auch mithelfen, dass Kinder zu selbstständigen und unabhängigen Menschen heranwachsen. Das Projekt des Fördervereins Schülerfreunde Lußhardt-Schule entspricht genau diesem Ziel.“

„Im Januar 2018 starteten wir eines unserer Herzensprojekte ,Schwimm mit’. Mit Unterstützung von zwei professionellen Schwimmlehrerinnen kann der Schwimmunterricht der zweiten und dritten Klassen wesentlich effektiver durchgeführt werden. Den Kindern wird in Kleingruppen eine hohe Chance geboten, das Schwimmen zu erlernen und ihre individuellen Fähigkeiten bestmöglich auszubauen,“ erläutert Louisa Ullrich, die Vorsitzende der Schülerfreunde.

„Wenn Kinder sicher schwimmen können, ist dies ein Meilenstein in ihrer Entwicklung,“ ergänzen Gisela Birk und Michael Bamberg vom Bürgerhilfeverein. „Der gemeinsame Besuch von Schwimmbad oder Badesee zusammen mit gleichaltrigen Freunden war früher für uns das Highlight des Sommers. War er doch immer auch mit dem Duft von Freiheit verbunden. Wir wünschen daher jedem Kind, dass es sicher schwimmen und somit eine unbeschwerte Zeit an unserem Blausee verbringen kann. Dafür setzen wir uns gerne ein.“ ib

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 03.11.2020