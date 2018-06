Anzeige

Neulußheim.Von einem umfangreichen Angebot sprachen Bürgermeister Gunther Hoffmann und die Vertreter der Fraktionen nicht nur bei der Erhöhung der Elternbeiträge, sondern auch beim Thema Tagesmütter, das als sinnvolle Ergänzung der örtlichen Angebotes erachtet wird (wir berichteten). Allerdings sei nicht alles rosig, wie bei den Anfragen der Besucher in der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung und einem Antrag der SPD-Fraktion deutlich wurde.

Wie sich zu Beginn der Zusammenkunft zeigte, klemmt es in der Gemeinde beim Übergang der unter Dreijährigen in den Kindergarten. Hier kommt es zu Engpässen – nicht was die Zahl der Plätze betrifft, sondern die Zahl der vorhandenen Ganztagesplätze. Dies trifft Familien, in denen beide Elternteile aus wirtschaftlichen Gründen arbeiten müssen, besonders hart. An die Ganztagsbetreuung in der Krippe gewohnt, können sie nun nicht einfach ihre Arbeit kündigen, nur weil der Nachwuchs in den Kindergarten kommt und dort die Betreuungszeiten nicht ausreichen. Die Notwendigkeit sei erkannt, bekräftigte der Bürgermeister, die Verwaltung arbeite an verschiedenen Varianten einer Lösung, über die der Rat demnächst entscheiden soll. Doch noch gelte es, die entsprechenden Zahlen in Erfahrung zu bringen.

„Sind am Thema dran“

Ein Thema, das die SPD-Fraktion am Ende der Sitzung mit einem Antrag aufgriff: In der nächsten Sitzung soll der Rat darüber beraten, „wie der Bedarf an Ganztagesplätzen für Kinder, die im Sommer von der Krippe in den Kindergarten wechseln, gedeckt werden kann“.