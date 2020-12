Gedenken an Ulrich Fischer

Neulußheim/Karlsruhe.Der Gedenkgottesdienst für den verstorbenen, früheren Landesbischof Ulrich Fischer, wird am Donnerstag, 10. Dezember, 15 Uhr, in der Stadtkirche Karlsruhe stattfinden. Die Predigt hält Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Der Gottesdienst wird im Internet übertragen.

Musikalisch wird der Gottesdienst gestaltet vom „CoroPiccolo“ und einem Blechbläserensemble. Aufgrund der Corona-Pandemie wird der Gedenkgottesdienst unter strengen Hygieneauflagen gefeiert, die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Digital kann der Gottesdienst unter www.youtube.com/ekibatv mitgefeiert werden.

Der frühere Landesbischof war am 21. Oktober im Alter von 71 Jahren gestorben. Der Trauergottesdienst fand am 27. Oktober in der Kirche von Neulußheim statt, die Predigt hielt Prälat Traugott Schächtele. Fischer hatte den Ruhestand in der Gemeinde verbracht.

In seinem Ruhestand übernahm Fischer den ehrenamtlichen Vorsitz des Vertrauensrats der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste und wurde für die Posaunenarbeit Landesobmann in Baden und Vorsitzender des Evangelischen Posaunendiensts in Deutschland, dem Dachverband für 117 000 evangelische Blechbläser.

Im Ruhestand lebte der mehrfache Großvater Fischer mit seiner Ehefrau auf dem Reiterhof einer seiner drei Töchter. Einen tiefen Einschnitt in sein Leben bedeutete die Diagnose eines Gehirntumors im Vorjahr. zg

