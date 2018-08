Geiß dressieren und dann ab nach Hollywood

Anzeige

Hilflos bei Wespen

Auch über die sommerlichen Plagegeister, Schnaken und Wespen, hatte Margot Doll Lustiges zu berichten. Was in Rage versetzt, wenn sich haufenweise Wespen auf dem Zwetschgenkuchen niederlassen. Dabei könne man durchaus Leute studieren. Tierfreunde oder die, die wie ein Stier fuchteln. „Alles lässt die Wespe kalt. Wie hilflos ist ein Zweizentnermann, wenn eine Wespe ihn besiegt“, so Margot Doll.

Erinnerungen an die vergangene Zeit, wo man die „Kettenreitschul“ ausprobierte und in luftige Höhen flog, Gutselstangen geschleckt habe und mit dem Luftgewehr Papierrosen schoss. Heute sei alles lauter. Vom „Zugugge“ sei man schon schwindelig. „Wie schön, dass es heute noch die Reitschulgäulchen gibt. Eine Oase der Ruhe. Die Orgelmusik. Man fühle sich wieder jung und der Enkel drehe mit leuchtenden Augen eine Runde nach der anderen“, schwärmte Doll. Und: „Besang der Drehorgelmann noch Moritaten, findet man heute bestenfalls Drehorgeln als Rarität im Museum.“

Mit Wehmut blickt Wolfgang Danner träumerisch darauf zurück, wie es früher war. „Gespielt auf der Gass, 40 Kinder in der Klass, Lehrstellen wie Sand am Meer und die Rentenkasse nicht leer. Bescheidenheit eine Zier – heute nur Profit und Gier.“

Das Monnemerlied durfte auch nicht fehlen und das Lied vom Kurpfälzer Dialekt, wo Hosse heute Leggins, Wurschtebrot Big Mac und ruhig bleiben cool heißen. Einen kleinen Einblick in sein Eheleben, wo sei Frää drei Stunden am Telefon mit der Nachbarin nebenan quatscht, sie für Kurzreisen mindestens neun Paar Schuhe im Koffer habe und die Handtasche eine halbe Apotheke beinhaltet, machte die Senioren im Saal etwas nachdenklich. Auch manche ihrer Frauen putzen, wo’s gar nicht dreckig ist, wenn Besuch im Anmarsch ist.

Über sich selbst als Tiger mit heißem Blick, die Probleme, wenn die Blase mal drückt und dem schlüpfrigen Lied vom Tripper von der Marion – in seinen Liedern deckte er auf, mit welchen Schwierigkeiten, auch am Fahrkartenautomaten, dem Zusammenbau eines Schranks oder dem Navi in seinem Auto, er zu kämpfen habe. „A bissel dabbisch bin ich aber schon.“ Am modernen Kram wie Internet sei er nicht interessiert. Ob man dem taffen Wolfgang Danner das so abnimmt?

Kleine Wehwehchen weggelacht

„Haben wir heute eigentlich schon über Krankheiten gesprochen“, so Margot Doll. Das Gedicht über den verdorbenen Magen oder den glucksenden Schlickser in der Speiseröhre, die Senioren wurden einfach mit einem lauten „Hicks“ mit eingebunden. Glücklich den Wandel der vergangenen Zeit, wie zum Beispiel mit Hörgeräten, Herzschrittmachern, Organverpflanzungen und Antibiotika erlebt zu haben, gab sie den weisen Rat, den Fortschritt zu begrüßen und täglich zu genießen. rhw

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 16.08.2018