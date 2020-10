Geld für die Küchenzeile

Neulußheim.Auf ein Unglück kann man sich nicht vorbereiten: Es kommt aus heiterem Himmel. Genau diese Erfahrung musste der Freie Christliche Kindergarten am 24. Juli machen. An diesem Tag brannte der Dachstuhl des Gebäudes in der Altlußheimer Straße 30 a aus. Und somit war der dort angesiedelte Kindergarten über Nacht obdachlos.

„Als ich von dem Brand erfahren habe, war sofort klar, dass wir hier helfen. Nach unserer Satzung sind wir nämlich genau dafür da: Bei Unglücksfällen und unverschuldeten finanziellen Notlagen Unterstützung zu gewähren,“ erläutert Werner Krauß, der Vorsitzende des Vereins Bürgerhilfe und Kulturförderung die Zielsetzung des Vereins.

„Nachdem der Kindergarten dank der unbürokratischen Hilfe durch die Gemeindeverwaltung im Alten Schulhaus eine Interimsunterkunft gefunden hatte und auch Ersatzmöbel schnell beschafft werden konnten, fehlte noch eine Küchenzeile,“ berichtet die Vorsitzende Ilona Brandt von der arbeitsintensiven Zeit. „Umso mehr freut es uns, dass wir dank der großzügigen Spende vom Verein Bürgerhilfe und Kulturförderung die notwendige Küchenzeile anschaffen können.“ Bei der Spendenübergabe durch den Vorstand des Bürgerhilfevereins bedankte sich Ilona Brandt daher mit einem herzlichen „Vergelt’s Gott“ – auch im Namen aller Kinder. ib

