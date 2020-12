Geld hilft in Not geratenen Bürgern im Ort

Neulußheim.Die Bäckerei Bauer und der Obsthof Hoffmann haben viele Gemeinsamkeiten: Beide sind seit Generation in Familienbesitz und versorgen nicht nur die Neulußheimer Bevölkerung mit hochwertigen Lebensmitteln. Gemeinsam pflegen sie auch schon seit vielen Jahren eine schöne Tradition – sie verzichten auf Werbegeschenke und unterstützen stattdessen Neulußheimer Institutionen. In diesem Jahr darf sich der Verein Bürgerhilfe und Kulturförderung über eine Spende in Höhe von zwei Mal 500 Euro freuen.

Vorsitzender Werner Krauß bedankte sich im Namen des Vereins: „Wir freuen uns, dass wir auch dank der großzügigen Spende der beiden Unternehmen in der Lage sind, unverschuldet in Not geratene Bürger unbürokratisch und schnell zu unterstützen. Gerade erst haben wir dem Johanneskindergarten helfen können, der nach dem Brand des Kindergartengebäudes sehr vieles neu anschaffen musste. Außerdem finanzieren wir seit 2012 eine Fachkraft für die von der Gemeinde angebotene kostenlose Hausaufgabenbetreuung. Und seit zwei Jahren kooperieren wir mit den Schülerfreunden, dem Freundeskreis der Lußhardt Schule, und helfen mit, dass Neulußheimer Kinder sicher schwimmen lernen.“

Schwimmunterricht unterstützt

Die Spenden ermöglichen es dem Verein, seine Unterstützung fortzusetzen, auch wenn er in diesem Corona-Jahr keine Veranstaltungen durchführen kann, freuen sich Werner Krauß und Kassenwart Michael Bamberg von der Bürgerhilfe. ib

