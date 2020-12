Gemeinde lädt zur Bescherung

Neulußheim.Fast allen Lebenslagen könne man etwas Positives abgewinnen, meint der Volksmund. Was sich in Sachen Corona-Pandemie an zumindest einem Begriff festmachen lässt – Einfallsreichtum. Vieles, was in den vergangenen Jahren untrennbar zur Weihnachtszeit gehörte, ist in diesem verseuchten Jahr nicht möglich oder muss neu erfunden werden. Täglich liest oder hört man von Ideen, mit denen die Menschen dem Virus und seinen ihm auf dem Fuß folgenden Kontaktbeschränkungen ein Schnippchen schlagen.

Auch in der Gemeindeverwaltung hat man sich Gedanken gemacht, wie man in diesen Zeiten eine Tradition neu denken kann, in deren Mittelpunkt jene stehen, für die Weihnachten das größte Fest ist, die Kinder. Genauer gesagt jene Kinder, für die an Weihnachten der Gabentisch eben nicht reich bestückt ist. In der Vergangenheit gab es hierfür den Weihnachtswunschbaum. An ihm sprossen anonyme Weihnachtswünsche, die ebenso anonym gepflügt und erfüllt werden konnten. Die Verwaltung trat dabei als Mittlerin in Funktion und sorgte dafür, dass für beide Seiten, Spender und Beschenkte, die Anonymität gewahrt blieb.

In diesem Jahr ist an eine solche Aktion nicht zu denken, weshalb sich Kulturamtschefin Alexandra Özkalay und Bürgermeister Gunther Hoffmann Gedanken machten, um die Kinder nicht leer ausgehen zu lassen.

Eifrig verpackt

Kurzerhand entschloss man sich in der Verwaltung, die Geschenkaktion selbst in die Hand zu nehmen. Gezielt wurden die Betreuungseinrichtungen abgefragt, wurde eine Liste erstellt. Auf dieser stehen nun die Namen von elf Kindern zwischen sechs und 15 Jahren, für die die Gemeinde in die Rolle des Weihnachtsmanns schlüpft: Mit Papier, Schere und Schleifen hat Özkalay den Sitzungssaal im Rathaus in eine Elfenwerkstatt verwandelt und produziert fleißig Geschenke, sodass diese noch rechtzeitig auf den Gabentisch gelangen, die Augen der Kinder zu leuchten beginnen. aw

