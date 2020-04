Gemeinde soll aufblühen

Neulußheim.Bunte Wiesen und duftende Blüten – Bürgermeister Gunther Hoffmann will, dass seine Gemeinde aufblüht. Deshalb gibt es für Interessierte eine Saatgutmischung. Diese kann per E-Mail an gemeinde @neulussheim.de oder per Telefon 06205/3 94 10 bei der Gemeindeverwaltung angefordert werden. Pro Haushalt wird eine Packung abgegeben, die Ihnen zugestellt wird, heißt es in einer Mitteilung des Bürgermeisters.

Insekten übernehmen eine wesentliche Funktion bei der Bestäubung von Nutz- und Wildpflanzen, wodurch sich die Erträge in Landwirtschaft und Gartenbau steigern und sichern. Vielerorts ist das Nahrungsangebot für Insekten nicht ausreichend.

Durch einen lang anhaltenden Blühzeitraum liefern regional abgestimmte Saatgutmischungen Pollen und Nektar während der gesamten Insektensaison. Dadurch wird die Nahrungsversorgung von Blüten besuchenden Insekten entscheidend verbessert. Die darin enthaltenen Kulturpflanzen sind vor allem im ersten Jahr prägend, während die ausdauernden Wildarten den langjährigen Erfolg der Begrünung sichern. zg

