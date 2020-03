Gemeinsames Singen am Sonntag

Neulußheim.Die evangelische Kirchengemeinde bietet am Sonntag, 29. März, 10 Uhr, auf ihrem Youtube-Kanal einen Gottesdienst an. Auf diesem Kanal findet sich ab Freitag, 27. März, 9 Uhr, der Freitagskreis für die Kinder des evangelischen Kindergartens im Podey-Haus.

Am Freitag und Samstag wird der Gottesdienst in schriftlicher Form verbunden mit einem Gruß zu denen gebracht, die keinen Zugang zum Internet haben. Dafür nimmt die Gemeinde noch Aufträge an.

Am Sonntagabend wird in den Gärten, vor den Haustüren und von den Balkonen gemeinsam gesungen, als Zeichen der Dankbarkeit gegenüber allen die in Krankenhäusern und Pflegeheimen arbeiten und als Zeichen der Verbundenheit.

Das Lied „Der Tag mein Gott ist nun vergangen“ im Gesangbuch unter der Nummer 266 soll gesungen und gespielt werden. zg

