Es ist eine der schönsten Veranstaltungen der Region – und eine mit einer wundervoll langen Tradition: Der musikalische Frühschoppen im Alten Bahnhof zieht seine Fans ganz regelmäßig in den Kulturgarten der Vier-Sterne-Gemeinde. Und dort wird musikalische Klasse geboten – egal ob für 20 oder wie am vergangenen Sonntag bei Olli Roth für 1000 Besucher. Diese Veranstaltung lebt von einer chilligen Open-Air-Atmosphäre, in die sich bisher alle Künstler perfekt eingefunden haben.

Bedauerlich allerdings, wenn auf der anderen Seite die Entspannung nachlässt, weil man am Getränkestand ansteht oder nicht die perfekte Sicht hat. Der „Frühschoppen“ ist kostenloser Musikgenuss. Kein Eintritt, kein Vorverkauf – niemand kann wissen, wie viele Fans sich am Sonntagmorgen einstellen. In diesem Überraschungsmoment, der untrennbar zum Konzept gehört, kann man sich weder auf einen Ansturm der Tausend vorbereiten, noch kann der Garten größer gemacht werden als er ist.

Wenn dann aber Schläge angedroht werden, weil durch die Platznot stehende Besucher die Sicht versperren, ist das Maß des Hinnehmbaren überschritten. Zumal das ausgerechnet bei Olli Roth, der genial singt und virtuos Gitarre spielt, aber nicht eben bekannt ist für seine extravaganten Moves und seine aufreizende Bühnenshow, auch noch doppelt überflüssig ist.