Geräte für Großküche geeignet

Die Sanierung der Hardthalle ist auf der Zielgerade, nun wird über die Ausstattung des Cateringbereichs diskutiert, die manchem Gemeinderat zu groß dimensioniert erscheint. © Lenhardt

Neulußheim.Heiß geht es oft her in so manchen Küchen. Und „heiß“ ging es auch her, als der Gemeinderat über die Ausstattung des Cateringbereichs in der Hardthalle zu bestimmen hatte. Klar war vorab, dass die Verwendung von Altgeräten weitestgehend nicht möglich und auch aufgrund hygienischer Vorgaben problematisch ist. Dem Ratsgremium lag nun ein Angebot für die Ausstattung des Cateringbereiches in der

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2630 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 06.08.2018