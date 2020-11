Gesang im Gottesdienst

Neulußheim.Es war in den vergangenen Jahren eine schöne Tradition, dass in der evangelischen Kirche an jedem Sonntag in der Adventszeit besinnliche Töne erklingen. Wegen der Coronavirus-Pandemie müssen diese Konzerte heuer ausfallen.

Daher gestaltet die Kirchengemeinde die Gottesdienste in der Adventszeit musikalisch aus. So wird am ersten Advent, Sonntag, 29. November, 11 Uhr, Georg Oberst den Gottesdienst am E-Piano begleiten. Die Woche darauf zeichnet sich um 10 Uhr Lana Keys (Ehrlich Brothers, www.lana-keys.de) für Vor- und Nachspiel verantwortlich. Am dritten Advent, 10 Uhr, ist die Mezzosopranistin Charlotte Johansen, begleitet von Alexander Levental an der Orgel, zu hören. Den Abschluss am Sonntag, vierten Advent, 10 Uhr, bilden Karin Haaß (Gesang) und Alexander Levental.

Die Gottesdienste am zweiten und vierten Advent sind digital und über den Youtube-Kanal der Kirche zu sehen. Anmeldung für die Präsenzgottesdienste am 29. November und 13. Dezember im Pfarramt unter Telefon 06205/3 11 30 oder per E-Mail an neulussheim@kbz.ekiba.de. zg

