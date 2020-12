Geschenke persönlich abgegeben

Neulußheim/Hockenheim.Es ist Donnerstag, kurz nach 13 Uhr vor dem Tafelladen im Alten Fahrerlager in Hockenheim. Draußen warten schon die ersten Menschen auf die Öffnung. In der großen Halle haben viele fleißigen Hände noch zu tun, all die Lebensmittel auf die großzügig gestellten Tische oder ins Frischeregal zu stellen. „Eine kontaktarme Ausgabe ist oberstes Gebot“, so Ansprechpartner Hubert Mitsch vom Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Mannheim, im Gespräch mit den Neulußheimer Gemeinderäten Renate Hettwer, Hanspeter Rausch und Altgemeinderätin Dagmar Engelhardt vom SPD-Ortsverein Neulußheim, „im Auchtergrund war das wegen Corona so nicht möglich“

Neulußheimer Bürger waren dem Aufruf des SPD-Ortsvereins Anfang Dezember gefolgt, haltbare Lebensmittel und weihnachtliche Süßigkeiten zu stiften. Über 50 Boxen mit haltbaren Lebensmitteln kamen bei dieser zweiten Aktion zusammen, dazu noch 140 Weihnachtspäckchen für Kinder. Kleiner Wermutstropfen war ein Langfinger, der sich im Anwesen von Hanspeter Rausch bediente, aber schnell gestellt werden konnte. Dafür gab es viele Menschen, wie die Mitarbeiter von der Sozialstation, die über zentrale Medien zum Spenden aufriefen.

Vor Ort wollten sich die Initiatoren der Tafelaktion einen Eindruck von der sozialen Arbeit der ehrenamtlichen Helfer machen. Während Hubert Mitsch am Kühlregal und dem voll bestückten Gemüseaufbau vorbeiführte, richteten die ehrenamtlichen Helfer aus großen Boxen die haltbaren Lebensmittel auf die Bänke, an einer anderen Station duftet es nach frischem Brot. Sechs Helfer aus Hockenheim sind wöchentlich bereit, bieten ihre Unterstützung an. Die drei Helfer aus Mannheim sind nach dem Ende der Ausgabe um 16 Uhr wieder für den Abbau zuständig. Hier geht alles Hand in Hand und Hubert Mitsch behält bei allem die Ruhe.

Weihnachtsmänner zum Naschen

Bis zu 60 Haushalte nutzen wöchentlich die Möglichkeit, mit dem erforderlichen Berechtigungsschein die Tafel zu besuchen – so wie am letzten Tag vor der Weihnachtspause. Ein symbolischer Betrag von zwei Euro wird da gerne entrichtet, gibt es doch heute neben Lebensmitteln die vielen Weihnachtspäckchen aus Neulußheim für die Kinder aus den jeweiligen Haushalten. Auch der große Karton mit Schokoweihnachtsmännern vom Landtagsabgeordneten Daniel Born gestiftet, wird dankbare Abnehmer finden. „Wir haben die Süßigkeiten bis zum letzten Tag der Ausgabe zurückgehalten, da an diesem Tag besonders viele Berechtigte kommen“, so Mitsch.

Geschenke für Kinder hatte auch Mercedes-Benz für diese letzte Ausgabe gebracht. Weihnachtlich verpackt warteten auch sie auf die Ausgabe an Familien mit Kindern. Über all die zusätzlichen Spenden, gerade zur Weihnachtszeit, freut sich die Tafel. Ein Weihnachtswunsch von Hubert Mitsch ist auch übers Jahr Spenden zum Kauf von haltbaren Lebensmitteln zu bekommen.

Hubert Mitsch dankte den drei Gemeinderäten für ihr Kommen und auch den Bürgern für die Spendenfreudigkeit. Der SPD Ortsverein hat bereits signalisiert, im kommenden Jahr wieder zu Spenden für die Tafel aufzurufen. Vor dem Eingang freuten sich, in gebührendem Abstand, bereits die Berechtigten aus den Horan-Gemeinden auf den Beginn der Ausgabe. rhw

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 23.12.2020