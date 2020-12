Geschenkübergabe wie beim Speed-Dating

Neulußheim.Eigentlich hätte es eine Weihnachtsfeier mit allen Kindern und Jugendlichen des Vereins geben sollen, so wie jedes Jahr. Doch 2020 ist ja alles etwas anders. Die Verantwortlichen des SC Olympia Neulußheim hatten sich aufgrund dessen Gedanken gemacht und entschieden, es den Umständen entsprechend „etwas anders“ zu machen. Es entstand die Idee einer „Weihnachtsfeier to go“.

Der Vorsitzende des SC Olympia Jürgen Saam trug dazu bei, dass die Jugendfußballer auch in diesem Jahr einen tollen Sportbeutel – natürlich mit der eigenen Trikotnummer – erhielten. Der Förderverein des SC Olympia steuerte zudem einen Mund-Nase-Maske mit Vereinslogo bei. Und so wurde noch vor dem neuen Lockdown ein Ausgabetag organisiert. „Am Vormittag sortierten Sabine Merkel und Steffi Ternes in einer sehr aufwendigen Aktion die Sportbeutel nach der Reihenfolge der Kinder, die am Nachmittag kommen würden und bestückten diese mit Maske und Schokolade“, schilderte Jugendleiter Reiner Merkel das Vorgehen.

Sicherheitsregeln eingehalten

„Ab 14.30 Uhr waren Richtungspfeile angebracht worden und der Weg mit Hütchen markiert, sodass Abstände auf jeden Fall eingehalten werden konnten.“ Pünktlich um 15.30 Uhr ging es dann los. Maximal zwei Familien oder Haushalte durften gleichzeitig das Gelände betreten. „Dort wurden sie begrüßt und erhielten ihr Geschenk. Anschließend gab es von unserem neuen Vereinswirt Sergio eine Bratwurst mit Brötchen und ein Getränk.“ Noch ein kurzes Gespräch und dann ging es im fliegenden Wechsel weiter.

Drei Minuten Zeit wurden eingerechnet pro Familie und dann musste wie beim Speed-Dating gewechselt werden. Letztlich kamen in einem Zeitfenster von vier Stunden insgesamt 164 Mitglieder der Jugendabteilung vorbei und holten sich ihr Geschenk ab.

„Uns Trainer hat es sehr viel Freude bereitet, alle Spielerinnen und Spieler unserer Jugendabteilung nochmals in 2020 zu sehen“, hieß es als kleines Abschlussfazit von den Übungsleitern, dem sich Jugendleiter Reiner Merkel anschloss. wy

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.12.2020