Geschlechtsneutral formulieren

Neulußheim.Heute vor 100 Jahren trat im Deutschen Reich das Reichswahlgesetz in Kraft. Frauen erhielten das Wahlrecht. Es wurde in Paragraf zwei kurz und bündig formuliert: „Wahlberechtigt sind alle deutschen Männer und Frauen, die am Wahltag das 20. Lebensjahr vollendet haben“. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, das am 24. Mai 1949 in Kraft trat, bestätigte den Gedanken der Gleichberechtigung durch die Formulierung des Artikels drei, Satz zwei: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“

In der Realität ist die Gleichberechtigung noch längst nicht erreicht. 52 Prozent der deutschen Bevölkerung sind weiblich, nur ein geringer Prozentsatz aller Entscheidungspositionen ist weiblich besetzt.

Männer dominieren weiterhin

Das Thema Gleichberechtigung und Selbstbestimmung ist für die Grünen ein zentrales Thema. Nicht ohne Grund befasst sich die Grüne Jugend Kurpfalz-Hardt mit diesem Thema. Bei einem frauen- und genderpolitischen Nachmittag bekräftigte sie bei einer Speakers Corner vor der Stadthalle in Hockenheim die Wichtigkeit des Themas und ihren Einsatz für den noch immer weiten Weg zur vollständigen Gleichberechtigung.

Der Neulußheimer Gemeinderat umfasst 18 Personen, elf Männer und sieben Frauen. Diese stellen somit nur 38 Prozent der Gewählten. Dieser Anteil ist viel geringer als der Anteil der Frauen an der Gesamtbevölkerung.

Manche Gleichstellung sei mit einfachsten Mitteln möglich, beispielsweise durch sprachliche Sichtbarmachung von Frauen. Sprache formt das Denken und umgekehrt. Die Sprache sei nicht nur Basis für alle menschliche Kommunikation, sondern sie sei Ausdruck sozialer Realitäten, transportiere Weltanschauungen und gesellschaftliche Normen. Nutze man nur das generische Maskulinum – also nur die männliche Form – um die anderen Geschlechter einfach mit zu meinen, bedeute das, dass diese unsichtbar bleiben.

Das Neulußheimer Ortsrecht ist fast vollständig männlich formuliert. Der Ortsverband der Grünen will das ändern. Dies gelang bereits mit der einzigen geschlechtsneutral formulierten Satzung, der Büchereisatzung.

Gesetzestexte neu fassen

Der Ortsverband hat heute, zum Jahrestag des Inkrafttretens des Frauenwahlrechts, den Antrag zur Entscheidung im Gemeinderat eingereicht, dass alle bestehenden Ortssatzungen geschlechtsneutral umzuformulieren und neue Satzungen zukünftig geschlechtsneutral zu erstellen seien.

Durch die Nutzung entsprechender geeigneter Formulierungen, beispielsweise statt „Nutzer“ „Nutzende“, statt „Einwohner der Gemeinde“ „ in der Gemeinde Wohnende“, sei eine Umformulierung leicht möglich und mache die Texte nicht schlechter lesbar, betonen die Grünen in ihrer Pressemitteilung.

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 30.11.2018