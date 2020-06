Gottesdienst wird im Netz übertragen

Neulußheim.Die evangelische Kirchengemeinde lädt zum Familiengottesdienst mit dem Motto „Feuer und Flamme“ am Sonntag, 7. Juni, 11 Uhr, auf ihrem Youtube-Kanal ein. In dem Gottesdienst geht es darum, was Angst vertreibt und wie die Kirche Geburtstag gefeiert hat. Am Abend um 19 Uhr wird dann gemeinsam gesungen. Dieses Mal erklingt der Kanon „Abendstille überall“.

Der erste Präsenzgottesdienst wird am Sonntag, 14. Juni, 10 Uhr, in der Kirche gefeiert. Um eine telefonische Anmeldung zu dem Gottesdienst im Pfarramt wird gebeten. Es sind noch einige Plätze frei.

Gruppen und Kreise der Gemeinde können mit entsprechenden Schutzkonzepten nach den Pfingstferien wieder Angebote im Gemeindehaus machen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 06.06.2020