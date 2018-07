Grabetz: Machen Sie weiter so!

Anzeige

Aufgabe mit Bravour erledigt

Eine besonders schöne Aufgabe eines Kirchenchorleiters sei es, „die passenden Melodien zu entdecken, um Gottes Botschaft zum Klingen zu bringen“, so Dekan Grabetz in seiner Predigt. Dazu brauche ein Chorleiter die Eigenschaft des Zuhörens und die Gabe der Motivation. Es gelte, verschiedene Stimmlagen, individuelle Stimmen und Sänger mit eigenen Glaubenserfahrungen so zusammenzuführen, dass am Ende ein guter Zusammenklang entsteht. „Aus vollem Herzen kann ich sagen, dass Sie alle diese Aufgaben mit Bravour erfüllen. Machen Sie einfach weiter so“, bedankte sich Dekan Grabetz.

Vorsitzender Erwin Lang betonte in seiner Ansprache, dass 25 Jahre Engagement in der heutigen, kurzlebigen Zeit keine Selbstverständlichkeit seien. Er verschwieg auch nicht die Nachwuchssorgen des Chors. Anlässlich des Jubiläums hatte sich die Chorgruppe zum Singen und Anschauenlassen mit in den Chorraum gesetzt. Der eine oder die andere verliere so hoffentlich die Scheu vor dem Mitsingen.

An die „Sängerinnen und Sänger, die sich begeistern lassen“ und besonders an seine Familie, die die Chorarbeit immer mitgetragen hat, richtete Nützel seinen persönlichen Dank ebenso wie an das Seelsorgeteam.

Der Jubilar lud die Gottesdienstbesucher ein, mit einem Glas Sekt auf die „guten alten Zeiten und hoffentlich guten neuen Zeiten“ mit dem Kirchenchor anzustoßen. Eine Einladung, die gerne angenommen wurde. ph

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 04.07.2018