Gremium stimmt Kreditaufnahme zu

Neulußheim.Die Gemeinde hat in ihrer Haushaltssatzung festgehalten, dass 1 Millionen Euro als Kreditermächtigung zur Verfügung stehen. Vor dem Hintergrund, dass der Kernhaushalt seinen beiden Eigenbetrieben rund 1 Millionen Euro als Trägerdarlehen gewährt hat, will die Gemeinde nun weitere 1 Million Euro in Anspruch nehmen – mit einer Laufzeit von 20 Jahren und einem Zinssatz von 0,3 bis 0,65 Prozent.

Hätte die Gemeinde diesen Kredit an die Eigenbetriebe nicht gegeben, müsste sie nur 1 Million Euro aufnehmen – so sind es nun 2 Millionen Euro. „Für das gegebene Darlehen bekommen wir deutlich mehr Zinsen, als wir zahlen müssen“, erklärte Bürgermeister Gunther Hoffmann in der jüngsten Gemeinderatssitzung – von vier Prozent Zinsen ist dabei die Rede. Bei der Kreditaufnahme müsse zudem darauf geachtet werden, dass die Tilgung nicht zu hoch angesetzt wird, denn diese müsse jedes Jahr erwirtschaftet werden. „Abschreibung und Tilgung sollten in Einklang sein“, so Hoffmann. Wenn zu hoch getilgt werde, können Liquiditätsprobleme auftreten und ein weiterer Kredit wäre die Folge. Daher empfiehlt die Verwaltung in ihrem Beschlussvortrag eine Zinsfestschreibung von 20 Jahren und die Laufzeit nicht unter 20 Jahre festzulegen: „Dadurch würde ein Schiefstand zwischen den zu erwirtschaftenden Abschreibungen und der Kredittilgung entstehen.“

Nachfolgende Generation betroffen

Monika Schroth (Grüne) bemängelte, dass in der Vorlage keine finanziellen Auswirkungen festgehalten sind. „Das halte ich für untertrieben. Jeder weiß, man muss Kredite mit einer monatlichen Rate zurückzahlen“, hob sie hervor. Auch, dass keine Laufzeit vorgegeben ist, sehe sie problematisch. „Wir treffen jetzt eine Entscheidung, die auch die Generation nach uns betrifft. Nachhaltigkeitsmäßig können wir einem Kredit, der länger als 20 Jahre läuft, nicht zustimmen“, betonte sie weiter. „Wir würden zukünftigen Generationen etwas aufbürden, wo wir noch nicht mal die Kosten von kennen.“

Bürgermeister Hoffmann stimmte ihr zu, dass die nachfolgende Generation die Schulden habe. „Wir hinterlassen dafür auch Vermögen. Wir zahlen auch die Schulden unserer Vorgänger ab, aber profitieren vom Haus der Feuerwehr, der Grillhütte, der Hardthalle und der Schule. Fakt ist, wir hinterlassen ihnen deutlich mehr Vermögen, als Schulden“, betonte der Bürgermeister mit Nachdruck. Hauptamtsleiter Andreas Emmerich warnte bei seiner Erklärung, 2 Millionen Euro in zehn Jahren zu tilgen, „weil wir uns dann in ein Korsett zwängen, was uns unter Umständen in fünf Jahren dann den Haushaltsausgleich gefährdet.“ Bei 30 Jahren wäre das Risiko, so Emmerich, dass unklar ist, welchen Zins es nach 20 Jahren gebe.

Ingeborg Bamberg („Wir für Neulußheim“) würde es charmant finden, wenn der Kredit bereits nach 20 Jahren zurückgezahlt werden würde. „Bei einer Laufzeit von 20 Jahren hätten wir – der Gemeinderat – auch politisch das Zeichen gesetzt, dass wir uns um die Rückzahlung kümmern“, hob sie hervor.

Die CDU-Fraktion habe sich in den vergangenen Jahren dafür eingesetzt, Kredite innerhalb von zehn Jahren abzubezahlen, hob Thomas Birkenmaier in seiner Stellungnahme hervor, dass man sich auch nicht unglaubwürdig machen wolle. Dazu komme, dass die Corona-Krise präsent ist und dadurch zum Beispiel Gewerbesteuereinnahmen fehlen werden. „Diese Rahmenbedingungen müssten dafür stimmen, tatsächlich die Laufzeit zu verlängern, weil wir uns sonst wahrscheinlich die Luft abschnüren in den nächsten Jahren“, erklärte Birkenmaier, dass er persönlich zu länger als 20 Jahre tendiere.

„Unser Trend ging auch in die Richtung von 20 Jahren. Wenn es mehr Sinn macht und wir da mit dem Zins nicht in die Bredouille kämen, dann durchaus auch länger“, sagte Hanspeter Rausch (SPD).

Dr. Karl Ludwig Ballreich (Freie Wähler) machte klar, dass man bei dem Thema auch mal vom reinen Zinsdenken wegkommen sollte – auch der Kredit an den Eigenbetrieb sollte mal außen vorgelassen werden. „Wir sollten pragmatisch, wie ein ordentlicher Kaufmann denken“, so Ballreich. 20 Jahre seien eine pragmatische, realistische Sache mit einem guten Zins, mit einer Tilgung von 30 Jahren – „so hätten wir nach 20 Jahren 60 bis 70 Prozent des Kredites abbezahlt.“

Der Gemeinderat stimmte mit 14 Ja-Stimmen für eine Aufnahme des Kredites von 2 Millionen Euro für 20 Jahre Zinsbindung und eine Laufzeit von 30 Jahren.

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 04.06.2020