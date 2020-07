Neulußheim.Die evangelische Gemeinde lädt zum Gottesdienst mit Landesbischof i. R. Dr. Ulrich Fischer am Sonntag, 12. Juli, um 10 Uhr, in die Kirche ein. Dieser Gottesdienst wird am Sonntag auch aufgenommen und zu einem späteren Zeitpunkt übertragen. Alle 40 Plätze sind bereits reserviert, wie die Kirchengemeinde mitteilt. Im Gottesdienst geht es um die große Chance, die Jesus jedem schenkt.

Der nächste Präsenzgottesdienst findet am Sonntag, 9. August, statt. Bis dahin erscheinen jeden Sonntag digitale Gottesdienste.

In den Sommerferien erscheint an jedem Sonntag um 10 Uhr entweder ein Gottesdienst aus Altlußheim oder Neulußheim auf den jeweiligen Youtube-Kanälen. Am Sonntag, 12. Juli, wird um 19 Uhr nach dem Läuten gesungen. Dieses Mal erklingt der Spiritual „Gott hält die ganze Welt.“ zg

