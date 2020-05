Große Freude bei den Kindern

Neulußheim. Mit großer Freude haben die beiden kommunalen Kindertageseinrichtungen Haus Kunterbunt und Kita Pusteblume ihre Türen geöffnet und in freudestrahlende Kinderaugen geblickt. Es ist den Kitas im vorgegebenen Zeitfenster gelungen, allen Familien der Einrichtungen im Konzept eines wöchentlichen Wechsels, einen Betreuungsplatz anzubieten.

Damit die Schutzmaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie eingehalten werden können, hat die Kita Pusteblume ihren konzeptionellen Schwerpunkt der offenen Arbeit überarbeitet und betreut die Kinder altershomogen in den jeweiligen Stammgruppen.

Für die Planung und Zusammensetzung der einzelnen Gruppen war es, unabhängig der konzeptionellen Unterschiede beider Einrichtungen, allen ein großes Anliegen, den Kindern so viel Normalität wie möglich zu bieten. So wurden bei der Einteilung der Kinder die Bedürfnisse sowie Geschwisterkinder und Freunde berücksichtigt. Motiviert von dem Ziel, individuelle Bildungsangebote und Freispielimpulse für die Kinder zu ermöglichen, werden diese dem Alter nach, in den jeweiligen Betreuungswochen betreut. Als erstes wurden die älteren Kinder einer jeden Stammgruppe begrüßt.

Alltag mit Abstand und Hygiene

Ein besonderes Hygienekonzept wurde in den Kitas erarbeitet. Als eine Veränderung lässt sich die Bring- und Abholsituation beschreiben. Diese wird in beiden Einrichtungen individuell organisiert. Es ist den Einrichtungen gemeinsam mit den Kolleginnen und Eltern gelungen, die besondere Situation der morgendlichen Übergabe so zu planen, dass wenig Wartezeiten im Eingangsbereich entstehen.

Der neue Alltag wird bestimmt von Abstandsregeln über Handhygiene bis hin zur Desinfektion, alles ist vorbereitet und wird umgesetzt. Um eine Mischung der Kinder im Alltag zu vermeiden, haben Funktionsräume feste Belegungszeiten und das Außengelände ist in einzelne Bereiche eingeteilt. Anhand von Piktogrammen werden Abstands- und Hygieneregeln mit den Kindern sensibilisiert. Viele bekannte Rituale werden in die Arbeit mit Kleingruppen beziehungsweise in die Stammgruppen übernommen, um den Kindern Verlässlichkeit und Struktur zu geben.

Ein Blick in den Tagesablauf zeigt, welche Elemente des Alltages für die Kinder von großer Bedeutung sind. So ist es wichtig, dass die Mahlzeiten wie gewohnt in der Kita eingenommen, Versammlungen und Abschlusskreise lebendig gestaltet werden, Vorschulprojekte und alltagsintegrierte Sprachförderung angeboten werden, das Jahresprojekt wieder aufgegriffen wird und das Spielen und Bewegen in Ergänzung zum Entspannen von den Kindern erlebt werden. zg

