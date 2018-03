Anzeige

In Ihrem Jahresbericht erinnerte Schriftführerin Jutta Ballreich an viele Aktivitäten im vergangenen Jahr, beginnend im Januar mit Dr. Ralf Wagners Führung im Reiss-Engel-horn-Museum. Am 5. Februar wurde die Luther-Ausstellung eröffnet und Anfang April zog der bunte Sommertagszug durch den Ort. Im Mai fand das Spargelessen statt, wobei der Erlös an die evangelische Kirchengemeinde ging.

Interessante geschichtliche Einblicke über die Gemeinde gaben Hanspeter Rausch und Brigitte Koch-Brömmer bei drei historischen Begehungen mit etwa 60 Schülern und Lehrern der örtlichen Lußhardt-Schule. 30-jähriges Kerwejubiläum wurde im Oktober mit den Senioren des Hauses Edelberg gefeiert und im Oktober folgten „Barocke Tafelfreuden“ mit Dr. Ralf Wagner.

Neue Ausstellung geplant

Für den Arbeitskreis „Museum“ konnte Hanspeter Rausch mitteilen, dass 284 Personen das Museum für Ortsgeschichte und 274 Personen die Luther-Ausstellung besucht haben. Es sind für dieses Jahr wieder historische Rundgänge geplant. Eventuell sind bis dahin die Hinweistafeln an markanten ersten Häusern und Plätzen der Gemeinde fertig. Eine neue Ausstellung ist geplant mit dem Titel „Kaiserreich bis zum 1. Weltkrieg“ und der Frage, wie die Neulußheimer die Zeit damals erlebten.

Ein Highlight war die von Hermann Hoffman übergebene Speerspitze aus der Merowinger Zeit (500 bis 600 Jahre nach Christus) die auf hiesiger Gemarkung gefunden wurde. „Des (wertvolle) roschdische Ding“ kommt in die Vitrine im Museum für Ortsgeschichte“, freute sich der Vorstand des Heimatvereins. Ferner warten Entwürfe für den Schutz des Hoffmann-Denkmals hinter der Kirche auf ihre Umsetzung. Eine Anregung von Josef Diller betreffs einer von der Straße aus sichtbaren Bronzetafel, welche auf die ovale Erinnerungstafel für die Gefallenen der Schlacht bei Waghäusel hinter der evangelischen Kirche steht, wurde der Versammlung bekannt gegeben.

Hauptkassiererin Sigrid Beck berichtete über eine geordnete Kassenlage und den derzeitigen Kassenstand, wofür sie – wie auch der gesamte Verein – von Kassenprüfer Heinz Kuppinger ein dickes Lob, ob der sauberen und übersichtlichen Finanzen erhielt. „Dem ganzen Verein gebührt Dank und Anerkennung für hervorragende Arbeit für unseren Ort“ betonte Kuppinger.

Heinz Kuppinger und Werner Nolte leiteten die anstehenden Neuwahlen. Die bisherige Zusammensetzung des Vorstandes gilt, bis auf den „pausierenden“ Helmut Beck, weiterhin. Als Kassenprüfer werden Heinz Kuppinger und Leo Hölzel wieder zur Verfügung stehen. Nach der Mitglieder-Ehrung für 25 Jahre treue Zugehörigkeit zum Verein klang der Abend beim Heimatverein mit einem Essen und Dank an die vielen Helfer aus. gj

